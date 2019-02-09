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    За місяць до бою травмувався майбутній суперник Ломаченка за об’єднання поясів

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    Є шанс, що поєдинок Ломаченко - Кролла відбудеться в квітні - За місяць до бою травмувався майбутній суперник Ломаченка за об’єднання поясів
    Є шанс, що поєдинок Ломаченко - Кролла відбудеться в квітні
    LIGA.net

    Українець буде шукати нового візаві

    Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Річард Коммі (28-2, 25 КО) не зможе провести об'єднавчий бій чемпіона світу за версіями WBO і WBA з Василем Ломаченком (12-1, 9 КО), який міг відбутися 13 квітня.

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    За словами промоутера Ентоні Кролла Едді Хірна, Ломаченко наступний бій проведе з його клієнтом.

    «WBA дозволила Ломаченку провести бій проти Коммі, але тільки якщо поєдинок відбудеться в квітні. Я думаю, що їм не вдасться провести бій в призначені терміни. Тоді українець вийде на ринг з Кроллою. Тому є шанс, що поєдинок Ломаченко - Кролла відбудеться в квітні», - цитує Хірна Fighthype.com.

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