Михайлюк з перемоги дебютував за «Детройт» у НБА

Українець провів перший матч у новій команді

Легкий форвард Михайлюк взяв участь у дебютному матчі за «Детройт» після переходу з «Лейкерс». «Пістонс» обіграли в регулярному чемпіонаті НБА «Нью-Йорк» - 120:103.

У першому поєдинку Святослав отримав від тренера Двейна Кейсі 9 хвилин і 13 секунд ігрового часу. В активі українця три очки, які він заробив завдяки одному триочковому кидку (інші три були невлучними). Крім того, Михайлюк виконав 2 результативні передачі та 1 підбирання. Коефіцієнт корисності склав «-12».

