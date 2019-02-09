Михайлюк з перемоги дебютував за «Детройт» у НБА
-
Розсилка
Українець провів перший матч у новій команді
Легкий форвард Михайлюк взяв участь у дебютному матчі за «Детройт» після переходу з «Лейкерс». «Пістонс» обіграли в регулярному чемпіонаті НБА «Нью-Йорк» - 120:103.
У першому поєдинку Святослав отримав від тренера Двейна Кейсі 9 хвилин і 13 секунд ігрового часу. В активі українця три очки, які він заробив завдяки одному триочковому кидку (інші три були невлучними). Крім того, Михайлюк виконав 2 результативні передачі та 1 підбирання. Коефіцієнт корисності склав «-12».
Say it with us.— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 9 лютого 2019 р.
Svi. For. Three. #PistonsNow pic.twitter.com/TmRF9zMe8U
Після перемоги над останньою командою Східної конференції НБА «Нікс» «Детройт» займає 9 місце та перебуває за крок від зони плей-оф. У наступній зустрічі «Пістонс» зустрічаються з «Вашингтоном» у вівторок, 12 лютого.