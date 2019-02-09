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    Михайлюк з перемоги дебютував за «Детройт» у НБА

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    У першому поєдинку Святослав отримав від тренера Двейна Кейсі 9 хвилин і 13 секунд ігрового часу - Михайлюк з перемоги дебютував за «Детройт» у НБА
    У першому поєдинку Святослав отримав від тренера Двейна Кейсі 9 хвилин і 13 секунд ігрового часу
    «Детройт»

    Українець провів перший матч у новій команді

    Легкий форвард Михайлюк взяв участь у дебютному матчі за «Детройт» після переходу з «Лейкерс». «Пістонс» обіграли в регулярному чемпіонаті НБА «Нью-Йорк» - 120:103.

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    У першому поєдинку Святослав отримав від тренера Двейна Кейсі 9 хвилин і 13 секунд ігрового часу. В активі українця три очки, які він заробив завдяки одному триочковому кидку (інші три були невлучними). Крім того, Михайлюк виконав 2 результативні передачі та 1 підбирання. Коефіцієнт корисності склав «-12».  

    Після перемоги над останньою командою Східної конференції НБА «Нікс» «Детройт» займає 9 місце та перебуває за крок від зони плей-оф. У наступній зустрічі «Пістонс» зустрічаються з «Вашингтоном» у вівторок, 12 лютого.

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