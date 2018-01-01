Міністр спорту України пропонує, щоб держкомпанії спонсорували національні збірні
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Жданов виступає за спонсорську підтримку національних збірних прибутковими держкомпаніями
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов виступає за підтримку прибутковими державними компаніями національних спортивних збірних в якості офіційних спонсорів.
Про це заявив він сам на прес-конференції у Києві у середу, 17 січня, інформує «Інтерфакс-Україна».
«Я буду говорити з прем'єр-міністром, щоб компанії наші державні ставали спонсорами національних збірних», - сказав він.
«Це правильно, вони вилізли з ями, у них досить серйозні прибутки, нехай спорту трохи допоможуть», - додав Жданов.
Також міністр зазначив, що мова йде про такі компанії, як НАК «Нафтогаз України», НАЕК «Енергоатом», Ощадбанк.
Повідомлялося, що на підготовку й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані було виділено 265,5 млн гривень.
Нагадаємо, українські спортсмени отримали вже більше 20-ти ліцензій на Олімпійські ігри-2018.
Додамо, що Жданов отримав зарплату, яка в кілька разів перевищує оклад.
Раніше він заявляв, що Росія зґвалтувала олімпійські цінності, і цій країні не місце на Олімпійських іграх.