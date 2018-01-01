Міністр спорту України пропонує, щоб держкомпанії спонсорували національні збірні

Жданов виступає за спонсорську підтримку національних збірних прибутковими держкомпаніями

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов виступає за підтримку прибутковими державними компаніями національних спортивних збірних в якості офіційних спонсорів. Про це заявив він сам на прес-конференції у Києві у середу, 17 січня, інформує «Інтерфакс-Україна». «Я буду говорити з прем'єр-міністром, щоб компанії наші державні



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Ігор Жданов

Жданов виступає за спонсорську підтримку національних збірних прибутковими держкомпаніями

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов виступає за підтримку прибутковими державними компаніями національних спортивних збірних в якості офіційних спонсорів.

Про це заявив він сам на прес-конференції у Києві у середу, 17 січня, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Я буду говорити з прем'єр-міністром, щоб компанії наші державні ставали спонсорами національних збірних», - сказав він.

«Це правильно, вони вилізли з ями, у них досить серйозні прибутки, нехай спорту трохи допоможуть», - додав Жданов.

Також міністр зазначив, що мова йде про такі компанії, як НАК «Нафтогаз України», НАЕК «Енергоатом», Ощадбанк.

Повідомлялося, що на підготовку й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані було виділено 265,5 млн гривень.

Нагадаємо, українські спортсмени отримали вже більше 20-ти ліцензій на Олімпійські ігри-2018.

Додамо, що Жданов отримав зарплату, яка в кілька разів перевищує оклад.

Раніше він заявляв, що Росія зґвалтувала олімпійські цінності, і цій країні не місце на Олімпійських іграх.