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    Українські спортсмени отримали вже більше 20-ти ліцензій на Олімпійські ігри-2018

    Урочисті проводи збірної на Олімпіаду заплановані на 23 січня
    За три тижні до старту зимових Олімпійських ігор у корейському Пхьончхані ліцензування для участі пройшов 21 український спортсмен. Як заявив на прес-конференції міністр спорту Ігор Жданов, станом на 17 січня офіційно підтверджені 11 ліцензій спортсменів в біатлоні, п'ять - в санному спорті, чотири - у фігурному катанні, одна - в скелетоні. Він
    • Сьогодні, 15:18
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    Фото: НОК України
    Фото: НОК України

    Урочисті проводи збірної на Олімпіаду заплановані на 23 січня

    За три тижні до старту зимових Олімпійських ігор у корейському Пхьончхані ліцензування для участі пройшов 21 український спортсмен.

    Як заявив на прес-конференції міністр спорту Ігор Жданов, станом на 17 січня офіційно підтверджені 11 ліцензій спортсменів в біатлоні, п'ять - в санному спорті, чотири - у фігурному катанні, одна - в скелетоні.

    Він зазначив, що саме на представників біатлонної збірної покладаються основні надії на медалі у Пхьончхані.

    Урочисті проводи збірної на Олімпіаду заплановані на 23 січня.

    Він також нагадав, що призові призерам Олімпіади будуть складати: за перше місце - 125 тисяч доларів, друге - 80 тисяч доларів, третє - 55 тисяч доларів.

    Нагадаємо, зимова Олімпіада в Пхьончхані пройде з 9 по 25 лютого.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Олімпійські Ігри Збірна України
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