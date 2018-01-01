Українські спортсмени отримали вже більше 20-ти ліцензій на Олімпійські ігри-2018

Урочисті проводи збірної на Олімпіаду заплановані на 23 січня

За три тижні до старту зимових Олімпійських ігор у корейському Пхьончхані ліцензування для участі пройшов 21 український спортсмен. Як заявив на прес-конференції міністр спорту Ігор Жданов, станом на 17 січня офіційно підтверджені 11 ліцензій спортсменів в біатлоні, п'ять - в санному спорті, чотири - у фігурному катанні, одна - в скелетоні. Він



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Фото: НОК України

Урочисті проводи збірної на Олімпіаду заплановані на 23 січня

За три тижні до старту зимових Олімпійських ігор у корейському Пхьончхані ліцензування для участі пройшов 21 український спортсмен.

Як заявив на прес-конференції міністр спорту Ігор Жданов, станом на 17 січня офіційно підтверджені 11 ліцензій спортсменів в біатлоні, п'ять - в санному спорті, чотири - у фігурному катанні, одна - в скелетоні.

Він зазначив, що саме на представників біатлонної збірної покладаються основні надії на медалі у Пхьончхані.

Урочисті проводи збірної на Олімпіаду заплановані на 23 січня.

Він також нагадав, що призові призерам Олімпіади будуть складати: за перше місце - 125 тисяч доларів, друге - 80 тисяч доларів, третє - 55 тисяч доларів.

Нагадаємо, зимова Олімпіада в Пхьончхані пройде з 9 по 25 лютого.

Джерело: Інтерфакс-Україна