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Міжнародна асоціація боксу намагається зменшити свою залежність від «Газпрому»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Міжнародна асоціація боксу намагається зменшити свою залежність від «Газпрому»
IBA почала аткивно шукати альтернативні джерела доходу

Міжнародну асоціацію боксу очолює росіянин Умар Кремльов

Міжнародна асоціація боксу (IBA) переглядає свою систему оцінки суддів та позбавляється фінансової залежності від «Газпрому», інформує Трибуна.

Про це розповів новий директор з розвитку IBA Кріс Робертс. Він сказав, що тепер є особи, які оцінюють роботу суддів на змаганнях. Кожен суддя тепер матиме свій рейтинг, який може знизитися через помилки. Якщо цей рейтинг впаде нижче певного рівня, вони будуть попереджені, а подальше зниження призведе до повного відсторонення від змагань.

Також Робертс розповів про пошуки альтернативних джерел доходу, щоб зменшити залежність від грошей «Газпрому». Коли росіянин Умар Кремльов очолив IBA, він допоміг забезпечити фінансову стабільність за допомогою російської компанії, але через залежність від одного джерела доходу борг асоціації досяг 16 млн доларів. Кремльов заявляє, що не має боргів, але шукає альтернативні джерела доходу.

«Знаю, що президент зараз багато працює за цим напрямом. Він старанно працював за лаштунками, щоб знайти альтернативних спонсорів, які нададуть фінансову підтримку. Не впевнений щодо поточної ситуації, але він говорив про це на минулому засіданні», – сказав Робертс.

Також він висловив сподівання, що бокс повернуть до програми Олімпіади-2028, якщо асоціація виконає прохання МОК.

Теги: Газпром бокс Олімпіада

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