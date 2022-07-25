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    Новини

    Міжнародна асоціація боксу звернулася до Бубки та Гутцайта про визнання Продивуса законним президентом ФБУ

    Володимир Продивус&nbsp;&ndash; колишній боксер, нині меценат та підприємець - Міжнародна асоціація боксу звернулася до Бубки та Гутцайта про визнання Продивуса законним президентом ФБУ
    Володимир Продивус – колишній боксер, нині меценат та підприємець
    фото з відкритих джерел

    Останні легітимні вибори президента ФБУ відбулися 17 грудня 2021 року

    Міжнародна асоціація боксу (IBA) стурбована спробами змінити законне керівництво Федерації боксу України (ФБУ). IBA направила відповідний лист до Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету та ФБУ.

    У листі IBA повідомляє, що останні легітимні вибори президента ФБУ відбулися 17 грудня 2021 року. Спостерігач від IBA був присутній на цих виборах і не виявив жодних порушень. «Тому IBA визнає Володимира Продивуса законним президентом ФБУ. При цьому IBA не визнає засідання, проведене 22 лютого 2022 альтернативною групою, як законне оскільки воно не відповідало Регламенту IBA», – йдеться в листі.

    IBA також закликало керівництво Мінспорту Вадима Гутцайта і МОК Сергія Бубку не допустити втручання державних органів у автономію спортивної асоціації та забезпечити незалежність Національної федерації боксу України.

    «Попри вищесказане, IBA відкрита для будь-якого діалогу і запрошує обговорити будь-які проблеми, які можуть виникнути в національній структурі українського боксу», – йдеться в листі.

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    Міжнародна асоціація боксу звернулася до Бубки та Гутцайта про визнання Продивуса законним президентом ФБУ
    Міжнародна асоціація боксу звернулася до Бубки та Гутцайта про визнання Продивуса законним президентом ФБУ
    скрін звернення Міжнародної асоціації боксу

    Нагадаємо, колишній президент федерації боксу Києва Кирило Шевченко називає себе новим президентом ФБУ на підставі рішення Конференції. Його прізвище внесено Міністерством юстиції України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань як президента ФБУ. У Федерації це рішення називають незаконним і спробою рейдерського захоплення ФБУ.

    Теги: вибори бокс МОК Україна Кирило Шевченко
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    Міжнародна асоціація боксу звернулася до Бубки та Гутцайта про визнання Продивуса законним президентом ФБУ