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Турбіна для «Північного потоку»: «Газпром» звернувся до Британії, Канади і Євросоюзу

Надія Клочко
Сьогодні, 18:37 glavcom.ua
Турбіна для «Північного потоку»: «Газпром» звернувся до Британії, Канади і Євросоюзу
Турбіна для «Північного потоку» застрягла у Німеччині
фото з відкритих джерел

Раніше «Газпром» відмовився приймати турбіну для газогону, яку доставили із Канади у Німеччину

Російська енергетична компанія «Газпром» звернулася до Канади, Великої Британії та ЄС щодо турбіни газопроводу «Північний потік». У компанії хочуть отримати роз’яснення щодо того, чи не підпадають турбіни під експортні обмеження санкцій. Про це йдеться у заяві оператора в Telegram.

У компанії нагадали, що газові турбіни компресорної станції «Портова» мають проходити капітальний ремонт у заводських умовах раз на три роки. Контракт на ремонт двигунів у Канаді підписано з британською компанією Industrial Turbine Company (UK) Limited, яка входить до групи компаній Siemens Energy.

«Газпром» наголошує, що за умовами контракту газову турбіну потрібно було відправити одразу до Росії, а не до Німеччини.

«Канадська влада видала документи на вивіз двигуна <...> компанії Siemens Energy Canada Limited, яка не є стороною контракту. У разі транспортування двигуна до Росії існує ризик, що канадська влада може вважати це порушенням або обходом умов виданого дозволу. Це може призвести до відкликання дозволу та неможливості ремонту в Канаді інших двигунів компресорної станції «Портова», – йдеться в заяві компанії.

Крім цього, як зазначається у повідомленні, така операція може порушувати санкційний регламент Євросоюзу. Також, оскільки стороною контракту є британська компанія, до неї застосовуються вимоги законодавства Великої Британії, в тому числі санкційних обмежень.

«За відсутності офіційних роз'яснень ЄС та Великої Британії з питань застосування санкцій немає ясності, що ремонт та транспортування газотурбінних двигунів для компресорної станції «Портова» не підпадають під експортні обмеження… Таким чином, санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішній ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна №073 на КС «Портова» неможливим», – резюмували в «Газпромі». 

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

Згодом міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть Росії турбіну. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

3 серпня російська компанія «Газпром» заявила, що через санкції країн Заходу постачання до Росії турбіни для газопроводу «Північний потік» неможливе

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.

Читайте також: Пригоди російської турбіни. Новий етап газового терору
Теги: Газпром росія Канада Німеччина санкції Велика Британія

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