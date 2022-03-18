Міжнародний союз біатлоністів призупиняє членство країн-агресорів

Розпочато процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі

Виконавчий комітет Міжнародного союза біатлоністів ухвалив рішення розпочати процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі через військову агресію проти України, з негайним набуттям чинності цього рішення, – повідомляє Sport.ua.

Виконком також оголосив про співпрацю з національними федераціями Австрії, Чехії, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Швеції та Швейцарії для максимальної необхідної підтримки українського біатлону. В рамках цього проекту буде надано допомогу з проведення тренувальних зборів для українських спортсменів та команд усіх категорій, як тільки у них з'явиться можливість виїхати за межі країни.

Міжнародний союз біатлоністів готовий допомогти з екіпіруванням та обладнанням для біатлону, задіявши свої мережі постачальників, щоб ці екіпірування та обладнання були надані безкоштовно. Крім того, в рамках цього проекту буде надано 250 тис. євро фінансової допомоги.

Нагадаємо, що збірну Росії з хокею усунуто від участі в Євротурі на два роки. Рішення прийнято у зв'язку з нападом російських військ на Україну. Місце росіян в Єврохокейтурі займе швейцарська збірна. Разом із Фінляндією, Чехією та Швецією вона візьме участь у шведському етапі Єврохокейтуру, який відбудеться у травні.