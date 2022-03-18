Міжнародний союз біатлоністів призупиняє членство країн-агресорів
Світ поставив хрест на російському та білоруському біатлоні
Розпочато процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі
Виконавчий комітет Міжнародного союза біатлоністів ухвалив рішення розпочати процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі через військову агресію проти України, з негайним набуттям чинності цього рішення, – повідомляє Sport.ua.
Виконком також оголосив про співпрацю з національними федераціями Австрії, Чехії, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Швеції та Швейцарії для максимальної необхідної підтримки українського біатлону. В рамках цього проекту буде надано допомогу з проведення тренувальних зборів для українських спортсменів та команд усіх категорій, як тільки у них з'явиться можливість виїхати за межі країни.
Міжнародний союз біатлоністів готовий допомогти з екіпіруванням та обладнанням для біатлону, задіявши свої мережі постачальників, щоб ці екіпірування та обладнання були надані безкоштовно. Крім того, в рамках цього проекту буде надано 250 тис. євро фінансової допомоги.
Нагадаємо, що збірну Росії з хокею усунуто від участі в Євротурі на два роки. Рішення прийнято у зв'язку з нападом російських військ на Україну. Місце росіян в Єврохокейтурі займе швейцарська збірна. Разом із Фінляндією, Чехією та Швецією вона візьме участь у шведському етапі Єврохокейтуру, який відбудеться у травні.
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