  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Міжнародний союз біатлоністів призупиняє членство країн-агресорів

    Світ поставив хрест на російському та білоруському біатлоні - Міжнародний союз біатлоністів призупиняє членство країн-агресорів

    Світ поставив хрест на російському та білоруському біатлоні

    Фото: Український біатлон

    Розпочато процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі

    Виконавчий комітет Міжнародного союза біатлоністів ухвалив рішення розпочати процедуру усунення національних федерацій Росії та Білорусі через військову агресію проти України, з негайним набуттям чинності цього рішення, – повідомляє Sport.ua.

    Виконком також оголосив про співпрацю з національними федераціями Австрії, Чехії, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Швеції та Швейцарії для максимальної необхідної підтримки українського біатлону. В рамках цього проекту буде надано допомогу з проведення тренувальних зборів для українських спортсменів та команд усіх категорій, як тільки у них з'явиться можливість виїхати за межі країни.

    Міжнародний союз біатлоністів готовий допомогти з екіпіруванням та обладнанням для біатлону, задіявши свої мережі постачальників, щоб ці екіпірування та обладнання були надані безкоштовно. Крім того, в рамках цього проекту буде надано 250 тис. євро фінансової допомоги.

    Нагадаємо, що збірну Росії з хокею усунуто від участі в Євротурі на два роки. Рішення прийнято у зв'язку з нападом російських військ на Україну. Місце росіян в Єврохокейтурі займе швейцарська збірна. Разом із Фінляндією, Чехією та Швецією вона візьме участь у шведському етапі Єврохокейтуру, який відбудеться у травні.

    Читайте також:

    Теги: спорт біатлон війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міжнародний союз біатлоністів призупиняє членство країн-агресорів