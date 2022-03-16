Міжнародна шахова федерація відсторонила збірні Росії та Білорусі від турнірів

Це рішення було ухвалено після врахування рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ, фр. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) ухвалила рішення відсторонити збірні Росії та Білорусі від змагань. Це сталося після врахування рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, – повідомляє Тribuna.com.

На індивідуальних турнірах гравці з Росії та Білорусі зможуть виступати під прапором ФІДЕ.

Раніше Міжнародна шахова федерація (президент якої, до речі – росіянин Аркадій Дворкович) затвердила перенесення Всесвітньої шахової олімпіади-2022 з Росії в Індію. Турнір пройде в Ченнаї. Дати ще не затверджені, але очікується, що це буде кінець липня – початок серпня. Олімпіада мала пройти в Москві та Ханти-Мансійську, але її перенесли через вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні (Швейцарія) залишив чинним рішення про усунення російських футбольних команд від усіх турнірів під егідою УЄФА. Рішення про усунення російських футбольних команд від усіх турнірів під егідою ФІФА очікується наприкінці тижня.

А міністр спорту Великобританії Найджел Хаддлстон повідомив про те, що російські тенісисти не зможуть взяти участь у Вімблдоні, якщо не виступлять із публічним засудженням військової агресії в Україні.