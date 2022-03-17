Країну-агресор виключили з Євротуру з хокею

Місце Росії в Єврохокейтурі займе Швейцарія

Збірну Росії з хокею усунуто від участі в Євротурі на два роки. Рішення прийнято у зв'язку з нападом російських військ на Україну, – повідомляє Sport.ua.

Швейцарська збірна з хокею займе місце росіян як учасник турніру, разом із Фінляндією, Чехією та Швецією. Швейцарія візьме участь у шведському етапі Єврохокейтуру, який відбудеться у травні. Раніше збірну Росії було відсторонено від участі у всіх міжнародних змаганнях у 2022 році.

Єврохокейтур – щорічний турнір з хокею з шайбою серед чотирьох європейських країн: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції. Проводиться із 1996 року i розглядається як підготовчий етап до чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що головний тренер «Аль-Айна» (ОАЕ) Сергій Ребров заявив, що для країни-агресора спорт – лише інструмент політики. «Головна мета спорту – перемога у чесній боротьбі. Але Росія – вона інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: «З нами сила, з нами бог». Для них спорт це інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави», – сказав Ребров.