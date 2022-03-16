Спортивний арбітражний суд відмовився призупинити бан УЄФА для російських команд

Під час розгляду справи рішення УЄФА буде чинним

Спортивний арбітражний суд (міжнародний арбітражний орган, що вирішує суперечки, що стосуються спорту, знаходиться у Лозанні, Швейцарія) залишив чинним рішення про усунення російських футбольних команд від усіх турнірів під егідою УЄФА, – повідомляє Sport.ua.

Повідомляється, що голова Апеляційного арбітражного комітету відхилив прохання Російського футбольного союзу про зупинення бану для російських команд на час розгляду у Спортивному арбітражному суді. Сам розгляд справи продовжиться – прохання російської сторони про прискорену процедуру було відхилено.

Рішення про усунення російських футбольних команд від усіх турнірів під егідою ФІФА очікується наприкінці тижня. Зазначимо, що санкції накладені на Росію через військову агресію в Україні. Раніше ФІФА виключила російську збірну Росії із плей-оф відбору до Чемпіонату світу-2022, а УЄФА виключили російські команди з єврокубків.

Нагадаємо, що міністр спорту Великобританії Найджел Хаддлстон повідомив про те, що російські тенісисти не зможуть взяти участь у Вімблдоні, якщо не виступлять із публічним засудженням військової агресії в Україні.