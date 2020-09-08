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    Молодіжна збірна України здобула другий виграш у відборі на Євро-2021

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    Молодіжна збірна України на тренуванні - Молодіжна збірна України здобула другий виграш у відборі на Євро-2021
    Молодіжна збірна України на тренуванні
    Світлина - УАФ

    Підопічні Руслана Ротаня вирішили долю поєдинку ще в першій 45-хвилинці

    Українська молодіжна збірна завдала поразки одноліткам з Фінляндії в матчі на виїзді відбору на Євро-2021 (0:2).

    Фінляндія – Україна – 0:2.

    Голи: Конопля (23), Сікан (45+3).

    Фінляндія: Яаскеляйнен, Тихі (Хювярінен, 67), Хальме, Вайніонпяя, Лінгман (Мяенпяя, 67), Оксанен, Валакарі, Мяєнпяя (Атакаі, 46), Сойсало, Юлятупа (Ассехнун, 46), Кельман (Ставицьки, 70).

    Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Чеберко, Дубінчак (Корнієнко, 63), Батагов (Чех, 88), Бондаренко, Булеца, Луньов (Цітаішвілі, 63), Топалов (Назаренко, 63), Сікан.

    Матч відбірного турніру Євро-2021 (U-21) проти команди Фінляндії для збірної України був принциповий із двох причин. По-перше, «синьо-жовті» хотіли взяти реванш за домашню поразку, а по-друге, перемога в Гельсінкі могла вивести «синьо-жовтих» на третє місце в турнірній таблиці своєї групи.

    З перших хвилин гості позначили свою перевагу. Небезпечно бив Сікан, потім Топалов. Фіни до воріт українців доходили вкрай рідко. А вже в середині тайму перевага нашої збірної втілилася в гол Коноплі. Господарі трохи активізувалися, але захист синьо-жовтих діяв добре. До того ж у компенсований час гості знову вразили ціль. У своєму стилі, на випередження, після флангової передачі Дубінчака відзначився Сікан.

    На початку другого тайму суперники обмінялися небезпечними моментами. Спочатку Яаскеляйнен відбив удар Булеци, а трохи пізніше Сойсало не зміг переграти Трубіна у ближньому бою. Після цього моменту ініціатива перейшла до фінів, однак по-справжньому небезпечних моментів у них майже не було. А от на 77-й хвилині синьо-жовті могли довести рахунок до розгромного, але Цітаішвілі, розібравшись із захистом, не зміг переграти воротаря фінів.

    Правда, на 86-й хвилині господарі таки мали свій шанс, коли Забарний подарував м'яч Валакарі, але Трубін виграв дуель у півзахисника господарів.

    Зауважимо, що Україна обігнала фінів у турнірній таблиці та посіла третій рядок – 7 очок. Лідером залишилася Данія – 19 очок, на три бали відстає Румунія. В нашої команди є матч в запасі.

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    Джерело: УАФ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Ротань
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