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    Розгромна перемога вивела «Верес» у другий раунд Кубка України

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    Результат кубкового поєдинку&nbsp;&laquo;Дніпро&raquo; -&nbsp;&laquo;Верес&raquo;&nbsp; - Розгромна перемога вивела «Верес» у другий раунд Кубка України
    Результат кубкового поєдинку «Дніпро» - «Верес» 
    Світлина - Верес

    Визначився передостанній учасник другого раунду Кубка України

    Рівненський «Верес» розгромив черкаський «Дніпро» у поєдинку стартового етапу Кубка України з футболу (5:0).

    «Дніпро» (стартовий склад): Самойленко, Шурубура, Молоков, Логвиненко, Онищенко, Лобода, Фхакадзе, Орел (к), Чорний, Авер’янов, Савісько. Запасні: Баккі, Вініченко, Дашко, Демченко, Дувняк, Кулик, Масоха, Меркулов, Шведенко.

    Тренер: Ігор Столовицький.

    «Верес» (стартовий склад): Когут, Пінчук, Мірошник, Петько, Пасіч, Полюлях, Кучеров, Тимофієнко, Яременко, Дахновський, Шестаков (к). Запасні: Ющишин, Хоцяновський, Соломка, Гегедош, Сергійчук.

    Тренер: Юрій Вірт.

    Дебютним голом у дебютному поєдинку на третій хвилині зустрічі відзначився Роман Мірошник, який замкнув подачу партнера з кутового. Через десять хвилин Сергій Петько подвоїв перевагу завдяки штрафному – півзахисник одним дотиком переправив сферу у сітку воріт (2:0).

    До кінця тайму Шестаков оформив дубль. На 35 хвилині він розібрався із воротарем та польовим гравцем та відправив м’яч у порожню сітку. На 45 хвилині Шестаков відзначився після сольного проходу Дахновського. Крапку у грі по перерві поставив Гегедош (89 хвилина) – 5:0.

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    Розгромна перемога вивела «Верес» у другий раунд Кубка України
    Розгромна перемога вивела «Верес» у другий раунд Кубка України

    Зазначимо, що в заключному поєдинку першого кола Кубка України завтра в гості до запорізького «Металурга» завітає краматорський «Авангард».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України Дніпро ФК Верес Юрій Вірт
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