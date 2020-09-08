Розгромна перемога вивела «Верес» у другий раунд Кубка України
Визначився передостанній учасник другого раунду Кубка України
Рівненський «Верес» розгромив черкаський «Дніпро» у поєдинку стартового етапу Кубка України з футболу (5:0).
«Дніпро» (стартовий склад): Самойленко, Шурубура, Молоков, Логвиненко, Онищенко, Лобода, Фхакадзе, Орел (к), Чорний, Авер’янов, Савісько. Запасні: Баккі, Вініченко, Дашко, Демченко, Дувняк, Кулик, Масоха, Меркулов, Шведенко.
Тренер: Ігор Столовицький.
«Верес» (стартовий склад): Когут, Пінчук, Мірошник, Петько, Пасіч, Полюлях, Кучеров, Тимофієнко, Яременко, Дахновський, Шестаков (к). Запасні: Ющишин, Хоцяновський, Соломка, Гегедош, Сергійчук.
Тренер: Юрій Вірт.
Дебютним голом у дебютному поєдинку на третій хвилині зустрічі відзначився Роман Мірошник, який замкнув подачу партнера з кутового. Через десять хвилин Сергій Петько подвоїв перевагу завдяки штрафному – півзахисник одним дотиком переправив сферу у сітку воріт (2:0).
До кінця тайму Шестаков оформив дубль. На 35 хвилині він розібрався із воротарем та польовим гравцем та відправив м’яч у порожню сітку. На 45 хвилині Шестаков відзначився після сольного проходу Дахновського. Крапку у грі по перерві поставив Гегедош (89 хвилина) – 5:0.
Зазначимо, що в заключному поєдинку першого кола Кубка України завтра в гості до запорізького «Металурга» завітає краматорський «Авангард».