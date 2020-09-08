Залишились без кубків: в Єгипті вкрали усі трофеї футбольної збірної



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Трофей за перемогу в Кубку африканських націй Twitter Конфедерації африканського футболу

Титулована збірна залишилася без трофеїв

Конфедерація африканського футболу (КАФ) в своєму офіційному Twitter оприлюднила інформацію про інцидент в єгипетській футбольної асоціації.

«КАФ стало відомо про зникнення трофеїв Кубка африканських націй з секретаріату Єгипетської футбольної асоціації. Ми приголомшені цією новиною. Наші двері відкриті, і асоціація може розраховувати на нашу підтримку в пошуках цих безцінних трофеїв», - сказано в повідомленні Конфедерації африканського футболу.

Варто зазначити, що збірна Єгипту сім разів ставала володарем кубка континенту. Кубок африканських націй «фараони» завойовували в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 і 2010-му роках. Крім того, збірна Єгипту двічі ставала срібним призером турніру (1962 та 2017 років) і тричі – «бронзовим» (1963, 1970 і 1974).

Примітно, що в 2015-2018 роки збірну Єгипту тренував відомий аргентинський наставник Ектор Купер. Збірна тричі в історії потрапляла на чемпіонати світу. Найкращий виступ датований 1934 роком – 1/8 фіналу.