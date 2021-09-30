Моурінью з «Ромою» провів майстер-клас для «Зорі» в Лізі конференцій

Українська команда розгромлена італійською на власному полі

Не складається в «Зорі» єврокубковий сезон. Команда Віктора Скрипника демострує дивовижну зневагу до захисту власних воріт. Причому поки не получить три голи, не заспокоється. В усіх матчах, двічі проти австрійського «Рапіда» в плей-оф Ліги Європи, в першому турі Ліги конференцій з «Буде-Глімт», і сьогодні проти італійської «Роми» «Зоря» змушена була тричі під час зустрічі розпочинати з центра поля.

Гра з «Ромою», щоправда, могла скластися інакше. Тренер гостей Жозе Моурінью виставив пів резервний склад і в першому таймі гра була досить рівна. Втім, різний клас команд був відчутний і ще до перерви гості повели в рахунку. Це Аль-Шараві використав вихід віч-на-віч з голкіпером господарів Мацапурою.

Гідно «Зоря» виглядала й після перерви. Проте Моурінью розібрався, де в луганців слабка ланка. На неї й надавив, випустивши на поле Абрахама. Форвард першим дотиком до м’яча влучив у стійку воріт, згодом розігнав атаку, яка завершилася кутовим і голом Смолінга, а потім сам поставив жирну крапку в матчі – 0:3.

«Зоря» також мала кілька нагод відзначитися, але в завершальній стадії їй не щастило. Кочергін, Громов, Саядманеш виходили на ударні позиції, але акцентованого влучного «пострілу» завдати не зуміли.

В паралельному матчі софійський ЦСКА і «Буде-Глімп» розійшлися миром – 0:0.