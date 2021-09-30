Російським вболівальникам заборонили вхід на стадіон у Римі

На матч Ліги Європи «Лаціо» – «Локомотив» зможуть потрапити лише громадяни Євросоюзу

Вболівальників з російськими закордонними паспортами не пустять на матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи «Лаціо» – «Локомотив».

«30 вересня 2021 року, за підсумками передматчевої наради, представники італійської поліції повідомили УЄФА та команди «Лаціо» і «Локомотив», що на матч не будуть допущені вболівальники, які не є громадянами Євросоюзу або не мають посвідки на проживання в Євросоюзі.

Таким чином, вболівальники з закордонними паспортами Росії зможуть подивитися футбол хіба що по телебаченню. Така міра викликана тим, що росіян вакцинують від коронавірусу несертифікованими препаратами.

Тим часом гол Мессі визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів (відео).

А зірку Луческу біля «Донбас-Арени» в окупованому Донецьку залили фарбою (фото).