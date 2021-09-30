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    Найкращим гравцем другого туру Ліги чемпіонів став воротар

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    Георгіос Атанасіадіс у грі з Реалом здійснив 11 сейвів - Найкращим гравцем другого туру Ліги чемпіонів став воротар
    Георгіос Атанасіадіс у грі з Реалом здійснив 11 сейвів
    Фото з відкритих джерел

    Голкіпер «Шерифа» Георгіос Атанасіадіс зробив вагомий внесок у перемогу команді над «Реалом»

    За підсумками матчів другого туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону найкращим гравцем став воротар молдавського «Шерифа» Георгіос Атанасіадіс. Грецький голкіпер зіграв вирішальну роль в перемозі його команди над «Реалом». Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

    Крім Атанасіадіса, на нагороду претендували такі футболісти:

    25-річний півзахисник «Баварії» Лерой Зане, який забив гол і зробив результативну передачу в матчі з київським «Динамо» (5:0);

    22-річний нападник «Бенфіки» Дарвін Нуньєс, який зробив дубль у грі з «Барселоною» (3:0);

    26-річний захисник «Інтера» Мілан Шкріньяр, який в матчі з «Шахтарем» (0:0) виграв три двоборства, здійснив три перехоплення та зробив 89% влучних передач.

    28-річний грецький голкіпер «Шерифа» Георгіос Атанасіадіс орендований у афінського АЕКа і був визнаний найкращим гравцем матчу з «Реалом» (2:1). У цій грі на його рахунку 11 сейвів і лише один пропущений м'яч після 31 удару у виконанні гравців «Королівського клубу».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Найкращим гравцем другого туру Ліги чемпіонів став воротар