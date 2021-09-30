«Динамо» зазнало рекордної поразки в Лізі чемпіонів

Кияни вчетверте пропустили п’ять голів в одному матчі єврокубків

Київське «Динамо» поступилося «Баварії» в другому турі Ліги чемпіонів з рахунком 0:5. Це – особистий антирекорд команди. Це уже четверта поразка столичної команди з різницею в 5 м’ячів. У груповому раунді Кубка чемпіонів-1991/92 і Ліги чемпіонів-2002/03 кияни на виїзді програли з рахунком 0:5 відповідно «Бенфіці» і «Ювентусу», а в 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19 – вдома «Челсі», повідомляє sport.ua.

Тим часом поразка від «Баварії» стала 20-ю для динамівців в Лізі (Кубку) чемпіонів. Розгроми біло-синім наносили 14 клубів. Частіше за інших «Барселона», «Ювентус» – по 3 рази, «Баварія» і «Реал» – по 2. Крім того, поразка від мюнхенців стала 150-ю для українських команд в Лізі (Кубку) чемпіонів. М'яч же, забитий Сержем Гнабрі, виявився 300-м, пропущеним киянами в ЛЧ (КЧ), і 50-м, пропущеним нашими клубами від німців в основному турнірі чемпіонської Ліги.