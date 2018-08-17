Мужики повернулися. Як «Зоря» пройшла «Брагу» у Лізі Європи (відео)



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Фото ФК «Брага»

Луганці створили сенсацію у третьому раунді відбору турніру

Напередодні, у четвер, луганська «Зоря» створила сенсацію у матчі Ліги Європи сеону-2018/19.

Українська команда, після нічиєї у Запоріжжі із «Брагою», не програла португальцям і на виїзді.

Але виїзний рахунок 2:2 дозволив підопічним Юрія Вернидуба пройти далі, адже вдома луганці зіграли 1:1. І далі вони пройшли за рахунок більшої кількості забитих голів на полі суперника.

Героями «Зорі» стали Рафаел і Караваєв, які забили по м'ячу.

До Вашої уваги огляд матчу:

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