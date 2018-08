«Російський стиль»: хокеїсти їли ікру та пельмені з кубка Стенлі (відео)

Російські хокеїсти Євгеній Кузнєцов та Олександр Овечкін розважаються з трофеєм

Нападник клубу Національної хокейної ліги «Вашингтон Кепіталз» Євгеній Кузнєцов поїв пельменів з чаші кубка Стенлі на презентації трофея у Челябінську.

Про це у Twitter повідомив охоронець кубка Стенлі Філіп Прітчард.

«Немає нічого кращого, ніж завершити день... у російському стилі. Пельмені у кубку Стенлі», - написав він.

Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf