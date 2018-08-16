«Російський стиль»: хокеїсти їли ікру та пельмені з кубка Стенлі (відео)
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Російські хокеїсти Євгеній Кузнєцов та Олександр Овечкін розважаються з трофеєм
Нападник клубу Національної хокейної ліги «Вашингтон Кепіталз» Євгеній Кузнєцов поїв пельменів з чаші кубка Стенлі на презентації трофея у Челябінську.
Про це у Twitter повідомив охоронець кубка Стенлі Філіп Прітчард.
«Немає нічого кращого, ніж завершити день... у російському стилі. Пельмені у кубку Стенлі», - написав він.
Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 15 серпня 2018 р.
Найпрестижніша хокейна нагорода була продемонстрована 15 серпня на льодовій арені челябінського клубу «Трактор», вихованцем якого є Кузнєцов.
У червні він виграв Кубок Стенлі у складі «Вашингтон Кепіталз».
Раніше одноклубник Кузнєцова і капітан «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін привозив трофей на презентацію до Москви. Там з нього пили шампанське та їли чорну ікру.
Guess what happened next pic.twitter.com/uIjaWvuvCs— Washington Capitals (@Capitals) 8 липня 2018 р.
Джерело: meduza.io