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    «Російський стиль»: хокеїсти їли ікру та пельмені з кубка Стенлі (відео)

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    «Російський стиль»: хокеїсти їли ікру та пельмені з кубка Стенлі (відео)

    Російські хокеїсти Євгеній Кузнєцов та Олександр Овечкін розважаються з трофеєм

    Нападник клубу Національної хокейної ліги «Вашингтон Кепіталз» Євгеній Кузнєцов поїв пельменів з чаші кубка Стенлі на презентації трофея у Челябінську.

    Про це у Twitter повідомив охоронець кубка Стенлі Філіп Прітчард.

    «Немає нічого кращого, ніж завершити день... у російському стилі. Пельмені у кубку Стенлі», - написав він.

    Найпрестижніша хокейна нагорода була продемонстрована 15 серпня на льодовій арені челябінського клубу «Трактор», вихованцем якого є Кузнєцов.

    У червні він виграв Кубок Стенлі у складі «Вашингтон Кепіталз».

    Раніше одноклубник Кузнєцова і капітан «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін привозив трофей на презентацію до Москви. Там з нього пили шампанське та їли чорну ікру.

    Джерело: meduza.io

    російські спортсмени хокей
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