Ліга Європи. «Брага» - «Зоря» 2:2. Справжній подвиг українського клубу в Португалії

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Фото: ФК Зоря

Підопічні Юрія Вернидуба на характері залишили «Брагу» за бортом Ліги Європи

Традиційно найпізніші єврокубкові матчі стартують в Португалії. У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи місцева «Брага» приймала луганську «Зорю». Тиждень тому команди не виявили сильнішого, обмінявшись голами. Цього разу нічиєї бути не могло - один клуб повинен був отримати квиток в раунд плей-офф, а хтось завершити євросезон.

Після першого поєдинку з «Брагою» луганцям вдалося взяти максимум очок у поєдинку Прем'єр-ліги проти «Карпат». Обидві команди вирішили зробити ставку на атаку, тому регулярно обмінювалися моментами - в плані реалізації більше пощастило «Зорі», яка перемогла за рахунок єдиного взяття воріт від Ігоря Харатіна. Звичайно, це вселяло невеликий оптимізм, але не настільки, щоб сподіватися на хорошу гру в Португалії.

Втім, команда Вернидуба продемонструвала залізний характер і таки змогла домогтися позитивного результату. Зазначимо, що «Брага» жодного разу не перемагала українські клуби у єврокубках, на щастя, приємна традиція продовжилася і в сьогоднішній футбольний вечір.

На старті першого тайму господарі поля діяли попереду активніше, прибравши ініціативу у власні ноги. «Зоря» не проти була грати другим номером, однак нервозність у захисті все ж давала про себе знати. Бразильський голкіпер луганського клубу Луїс Філіппе, якому Вернидуб вдруге довірив місце у старті, зробив кілька необачних рішень, які ледь не призвели до голу. В одному з таких епізодів Філіппе виправився сам, коли парирував небезпечний постріл Новаїша у дальній кут.

«Брага» продовжувала насідати на ворота луганського клубу великими силами, але надалі, крім дальніх пострілів повз ворота, португальська команда нічого не показала. У свою чергу український колектив попереду взагалі нічого за перший тайм і не створив, однак зміг втримати сухий рахунок до перерви.

У другому таймі гра cтала цікавіше, а вболівальники побачили аж чотири голи. «Брага» продовжували діяти першим номером. однак поступово почала грати за рахунком, адже після першого матчу клуб Абела Феррейри рахунок 0:0 влаштував. Втім, саме португальці рахунок і відкрили - допоміг стандарт: Новаіш підійшов до м'яча і прекрасно пробив зі стандарту, сфера пролетіла над стінкою і опинилася у ближній «дев'ятці» воріт українського клубу.

«Зоря» у свою чергу не стала опускати руки, після голу команда Вернидуба наче прийняла холодний душ і почала діяти гостріше. Нарешті почали виникати комбіновані контратаки. Суперник у свою чергу активніше почав віддавати ініціативу і дещо дав слабину. Команда з Луганська цим скористалася і рахунок таки зрівняла: Харатін отримав передачу в центрі і віддав класний пас на Рафаела, бразилець прийняв м'яч на лінії карного і точно пробив у дальній кут - пройшло лише п'ять хвилин після голу Новаіша!

Втім, через три хвилини «Брага» знову вийшла вперед: Есгаю отримав передачу на краю карного українського клубу, віддав точну передачу в центр, де Орта випередив свого опонента і точно пробив з близької відстані.

Однак і цей гол не зломив бойових дух команди Вернидуба, якій все одно потрібно було забивати, адже цей гол вже взагалі давав путівку у фінальний раунд. Вони це розуміли, а за сім хвилин матеріалізували свої старання у другий забитий гол: Тимчик підхопив м'яч на правому фланзі і виконав простріл у штрафну, звідки точно пробив в дотик Караваєв.

Знову капітан Зорі став героєм матчу, він подарував нічию у першому матчі, він у підсумку вивів свою команду у фінальний раунд плей-офф. Останні хвилини матчу пройшли під штурмом португальців, але луганці таки змогли втримати позитивний для себе рахунок.

Ліга Європи з футболу

Третій раунд кваліфікації

«Брага» - «Зоря» 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - Новаїш (65), 1:1 - Ратао (70), 2:1 - Орта (73), 2:2 - Караваєв (83)

«Брага»: Матеус, Раул Сілва (Пабло, 38), Секейра, Діогу Фігейраш (Бруну Шадаш, 85), Бруно Віана, Орта, Ешгайю, Франсержіо, Жоау Новайш (Рікардо, 79), Едуарду, Дієго Соуза.

«Зоря»: Луїс Філіпе (Махарадзе, 68), Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Леднєв (Кочергін, 46), Харатін, Караваєв, Хомченовський, Сілас, Рафаел Ратау (Кабаєв, 76).

Попередження: Дієго Соуза (8), Жоау Новайш (32), Харатін (34), Хомченовський (40), Орта (50), Сілас (63), Вернидуб (64)

Перший матч: 1:1