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    На чемпіонаті планети з півмарафону встановлені нові рекорди України й світу

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    Іван-Богдан Городиський перевершив короля кросу Сергія Лебедя - На чемпіонаті планети з півмарафону встановлені нові рекорди України й світу
    Іван-Богдан Городиський перевершив короля кросу Сергія Лебедя
    Світлина - Федерація легкої атлетики України

    Атлети потішили каскадом високих результатів

    У польській Ґдині сьогодні, 17 жовтня, відбулися забіги серед чоловіків і жінок у рамках чемпіонату світу з півмарафону. І обидва увійшли в історію легкої атлетики. Як української, так світової.

    Серед чоловіків Іван-Богдан Городиський встановив новий рекорд України – 1 година і 40 секунд. Зауважимо, що попередній рекорд був встановлений королем кросу Сергієм Лебедем у далекому 2003 році, тоді Сергій подолав «половинку» за 1:01.51.

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    Іван-Богдан Городиський

    Чемпіоном світу з рекордом турніру 58 хвилин і 49 секунд став угандієць Джейкоб Кіплімо. Срібло здобув Кібівот Канді з Кенії – 58.54. Бронза у Амедеворка Валелеґна із Ефіопії – 59.08.

    Ще двоє українців опинилися за межими перших 50-ти – Роман Романенко 66-й (1:03.26), Олександр Сітковський 71-й (1:03.41 – особистий рекорд).

    У жінок чемпіонка Перес Джепчірчір із Кенії встановила новий світовий рекорд в чисто жіночому забігу – 1:05.16.

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    Перес Джепчірчір

    Етнічна ефіопка Мелатія Кеджета, яка стала громадянкою Німеччини в 2013-му, покращила новий рекорд Європи – 1:05.18. Третьою стала ще одна ефіопка Ялемзерв Єгуалав, яка, щоправда, виступає під стягом своєї країни. Її результат – 1:05.19.

    Дуже сильні результати продемонстрували й обидві українки. Євгенія Прокоф'єва стала 23-ю з особистим рекордом 1:10.32. Софія Яремчук з часом 1:10.42 посіла 25-те місце. І попервах було оголошено, що обидві українських бігунки покращили національний рекорд Наталії Беркут, який протримався 14 років і рівнявся 1:11.07. Проте пізніше статистична служба Федерації легкої атлетики України порадила не поспішати з висновками. Річ у тім, що в Україні поки що офіційно реєстрували рекорди лише у змішаних забігах. Окремо у жіночих офіційно поки що жоден рекорд затверджений не був. Наразі над цим працюють. Але час Євгенії у жіночих забігах дійсно найвищий. Раніше ж Людмила Коваленко у 2013 році подолала півмарафон за 1:08.59. А Олена Вязова ще у 1996 році бігла цю дистанцію за 1:09.34 год.

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    Євгенія Прокоф'єва

    Додамо, що в Ґдині ще одна українка Ольга Скрипак стала 60-ю – 1:12.58.

     Читайте також: Колишній керівник світової легкої атлетики отримав два роки ув’язнення за покривання російського допінгу
    напівмарафон легка атлетика рекорд Ольга Скрипак Перес Джепчірчір Іван-Богдан Городиський Сергій Лебідь Джейкоб Кіплімо Кібівот Канді Амедеворк Валелеґн Роман Романенко Олександр Сітковський Мелатія Кеджета Ялемзерв Єгуалав Євгенія Прокоф'єва Софія Яремчук Наталія Беркут Людмила Коваленко Олена Вязова
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