Колишній керівник світової легкої атлетики отримав два роки ув’язнення за покривання російського допінгу



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Діак вимагав від спортсменів хабара на загальну суму 3,5 млн дол.

Суд у Франції 16 вересня визнав винним у корупційних діях і засудив до чотирьох років ув’язнення (два з яких – умовно) колишнього президента Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діака. Його також зобов’язали сплатити штраф у 500 тисяч євро (600 тисяч доларів). Він має право подати апеляцію.

87-річного чоловіка визнали винним у причетності до схеми хабарництва, яка дозволила російським спортсменам, що мали бути усунені за допінг, продовжувати участь у змаганнях, в тому числі на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Викладаючи свою справу в суді, прокурори заявили, що Діак вимагав хабаря у 3,45 мільйона євро (4,1 мільйона доларів) від спортсменів, підозрюваних у махінаціях із забороненими речовинами, і платив гроші іншим посадовим особам IAAF за мовчання.

В перебігу судового розгляду Ламін Діак заперечував звинувачення в корупції, хоча визнав, що в період з 2011 до 2013 років він затягував розгляд російських справ про допінг, щоб врятувати спонсорську угоду із російським банком і уникнути публічного скандалу.

Його син Папа Массата Діак, який втік з Франції до Сенегалу, після того, як почалося розслідування, також постав перед судом і був засуджений до п’яти років тюремного ув’язнення і штрафу в 1 мільйон євро за участь в цій схемі.

Суд також зобов’язав обох чоловіків виплатити Міжнародній Асоціації легкоатлетичних федерацій, всесвітній керівній організації в легкій атлетиці, 5 мільйонів євро в якості компенсації за зловживання довірою. Ще четверо осіб у справі також були визнані винними в корупційних злочинах.

Діак, 87-річний сенегалець, у 1999-2015 років очолював Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій, яка тепер перейменована у World Athletics.

Джерело: Радіо Свобода