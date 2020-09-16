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    Колишній керівник світової легкої атлетики отримав два роки ув’язнення за покривання російського допінгу

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    Свого часу Ламін Діак відвідував Україну - Колишній керівник світової легкої атлетики отримав два роки ув’язнення за покривання російського допінгу
    Свого часу Ламін Діак відвідував Україну
    Світлина - ФЛАУ

    Діак вимагав від спортсменів хабара на загальну суму 3,5 млн дол.

    Суд у Франції 16 вересня визнав винним у корупційних діях і засудив до чотирьох років ув’язнення (два з яких – умовно) колишнього президента Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діака. Його також зобов’язали сплатити штраф у 500 тисяч євро (600 тисяч доларів). Він має право подати апеляцію.

    87-річного чоловіка визнали винним у причетності до схеми хабарництва, яка дозволила російським спортсменам, що мали бути усунені за допінг, продовжувати участь у змаганнях, в тому числі на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

    Викладаючи свою справу в суді, прокурори заявили, що Діак вимагав хабаря у 3,45 мільйона євро (4,1 мільйона доларів) від спортсменів, підозрюваних у махінаціях із забороненими речовинами, і платив гроші іншим посадовим особам IAAF за мовчання.

    В перебігу судового розгляду Ламін Діак заперечував звинувачення в корупції, хоча визнав, що в період з 2011 до 2013 років він затягував розгляд російських справ про допінг, щоб врятувати спонсорську угоду із російським банком і уникнути публічного скандалу.

    Його син Папа Массата Діак, який втік з Франції до Сенегалу, після того, як почалося розслідування, також постав перед судом і був засуджений до п’яти років тюремного ув’язнення і штрафу в 1 мільйон євро за участь в цій схемі.

    Суд також зобов’язав обох чоловіків виплатити Міжнародній Асоціації легкоатлетичних федерацій, всесвітній керівній організації в легкій атлетиці, 5 мільйонів євро в якості компенсації за зловживання довірою. Ще четверо осіб у справі також були визнані винними в корупційних злочинах.

    Діак, 87-річний сенегалець, у 1999-2015 років очолював Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій, яка тепер перейменована у World Athletics.

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    Джерело: Радіо Свобода

    Росія суд допінг IAAF легка атлетика Ламін Діак
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