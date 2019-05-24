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    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону

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    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону

    У місті відбудеться легкоатлетичний забіг «Одеса Нова пошта Напівмарафон». Маршрути. Робота транспорту

    26 травня 2019 року в Одесі відбудеться легкоатлетичний забіг «Одеса Нова пошта Напівмарафон».

    Легкоатлетичний напівмарафон - це частина «Гран-прі», який проходить у восьми містах України: Запоріжжі, Сумах, Черкасах, Одесі, Житомирі, Полтаві, Чернігові та Миколаєві.

    Бігове змагання пройде центральною історичною частиною Одеси.

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    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону
    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону
    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону
    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону
    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону
    В центрі Одеси буде обмежено рух транспорту в зв`язку з проведенням марафону

    Програмою напівмарафону передбачені забіги на дистанції:

    • 21 км;
    • естафета (3х5км + 1х6.1 км);
    • 10 км;
    • 5 км;
    • 1 км «Мій перший кілометр»;
    • 500 м (до 12 років);
    • 100 м (до 6 років).

    Крім забігів, також буде організована розважальна програма - GALUSHKAPARTY, дитяча анімація, конкурси та спортивні локації.

    Як відзначають організатори, реєстрація на дистанції 1000 м, 500 м і 100 м - безкоштовна. Категорії громадян: учасники вікової категорії 60+; учасники з особливими потребами та учасники-ветерани АТО звільнені від стартових внесків.

    Початок легкоатлетичного напівмарафону «Гран-прі» - 26 травня 2019 року о 9:00 за адресою: м Одеса, вул. Дерибасівська, 31.

    Детальну інформацію про напівмарафон можна дізнатися за телефоном: 066-081-67-22; 050-325-25-73.

    Організатором змагань виступила компанія «New Run» за підтримки Одеської міської ради.

    26 травня 2019 року з 08:00 до 15:00 у зв'язку з проведенням напівмарафону будуть перекриті для руху транспорту такі вулиці: Дерибасівська, Пушкінська, Базарна, Канатна, Пироговська, просп. Шевченка.

    З 07:30 до 15:00 26 травня 2019 року (або до завершення заходу) будуть внесені тимчасові зміни до схем руху громадського транспорту.

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