Під час проведення напівмарафону у місті перекриють вулиці



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26 травня на час проведення у Вінниці 2-го напівмарафону буде перекрито рух автотранспорту на 4 вулицях

Цієї неділі, 26 травня, у місті проходитиме напівмарафон «Вінниця біжить» на дистанцію у 21,095 км. На час проведення масового забігу для автомобільного транспорту тимчасово, з 08:30 до 13:30, - буде перекрито рух по вулицях Хмельницьке шосе, проспекту Юності, вулиці Порика, проспекту Космонавтів. Трамваї ж працюватимуть у звичному режимі.

По Хмельницькому шосе буде перекрито ділянку дороги від перехрестя з вул. Пирогова до просп. Юності.

Проспект Юності буде перекрито з непарного боку від Хмельницького шосе до вул. Порика.

По вул. Порика рух транспорту буде призупинено від проспекту Юності до вул. 600-річчя.

На проспекті Космонавтів буде перекрито рух від вулиці Келецької до Хмельницького шосе.

Автотранспорт курсуватиме в об’їзд по вулицях Театральній, Соборній, Пирогова, Келецькій, Воїнів Інтернаціоналістів.

Під час перекриття руху муніципальні автобуси та маршрутні таксі частково змінять схеми руху. Муніципальний автобус №21 «Педучилище – Барське шосе» курсуватиме в прямому напрямку по вулицях Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе, в зворотному напрямку – без змін.

Муніципальний автобус №16 «Меморіал Визволення – Барське шосе – Аграрний університет» їздитиме в прямому напрямку по вулицях Чорновола – Театральна – Соборна – Пирогова – Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе, в зворотному напрямку по вулицях Хмельницьке шосе – Юності – Келецька – Пирогова – Соборна – Театральна – Чорновола.

Маршрутне таксі №11Б «Корея – Пирогово – Барське шосе (Садове)» в прямому і зворотному напрямках перевозитимуть пасажирів по вулицях Салтикова-Щедріна – Лесі Українки – Магістратська – Театральна – Соборна – Пирогова – Келецька – Юності.

Маршрутне таксі №12А «Західний автовокзал – Сабарів» курсуватимуть в прямому напрямку – без змін, в зворотному напрямку по вулицях Юності – Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе.

Маршрутне таксі №13А «Вул. Князів Коріатовичів – Вул. Стельмаха» їздитимуть в прямому напрямку по вулицях 600-річчя – Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів, в зворотному напрямку по вулицях Порика – Юності – Келецька – 600-річчя.

Маршрутне таксі №16А «Вінницяоблводоканал – Барське шосе (Медмістечко)» в прямому напрямку їхатимуть по вулицях Чорновола – Театральна – Соборна – Пирогова – Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе, в зворотному напрямку по вулицях Хмельницьке шосе – Юності – Келецька – Пирогова – Соборна – Театральна – Чорновола.

Маршрутне таксі №17А «Вул. Лугова – ТЦ «Метро» перевозитимуть пасажирів в прямому напрямку по вулицях Чорновола – Театральна – Соборна – Пирогова – Келецька – Воїнів-Інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе, в зворотному напрямку по вулицях Хмельницьке шосе – Юності – Келецька – Пирогова – Соборна – Театральна – Чорновола.

Маршрутне таксі №17Б «Барське шосе – Вул. Лугова»: в прямому напрямку – без змін, в зворотному напрямку по вулицях Юності – Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе.

Маршрутне таксі №18А «Західний автовокзал – Пирогово – Аграрний університет»: в прямому напрямку – без змін, в зворотному напрямку по вулицях Юності – Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе.

Маршрутне таксі №23А «Вул. Андрія Первозванного – Муніципальний ринок»: в прямому і зворотному напрямках по вулицях 600-річчя – Келецька – Пирогова – Соборна.

Маршрутне таксі №29А «Пирогово – Вул. Чехова (ТЦ «Грош»)»: в прямому напрямку по вулицях Хмельницьке шосе – Юності – Келецька – Пирогова – Соборна, в зворотному напрямку по вулицях Соборна – Пирогова – Келецька – Воїнів-інтернаціоналістів – Хмельницьке шосе.

Забіг «Вінниця біжить» стартує 26 травня від арки Центрального міського парку. Тут буде й фініш. Рух транспорту відновиться з 13:30.

Нагадаємо, на цьогорічний забіг зареєструвалося 1100 учасників.