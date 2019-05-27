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    Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону

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    Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону

    Професійні спортсмени, аматори, діти та вагітні - учасники спортивного свята

    26 травня на площі Гагаріна, біля арки Центрального міського парку відбувся наймасовіший у Вінниці напівмарафон «Вінниця біжить».

    В спортивному заході взяли участь близько двох тисяч вінничан. Серед учасників були професійні спортсмени, діти, підлітки, працівники різних організацій та підприємств. Учасницею напівмарафону навіть стала вагітна жінка, яка взяла участь в забігу на 1,5 кілометри разом з песиком.

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    Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону
    Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону
    Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону
    Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону
    Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону

    Забіги проходили на трьох дистанціях:

    • 1,5 км – масовий забіг для всіх бажаючих, незалежно від віку та фізичної підготовки;
    • дистанція у 10 км – для всіх бажаючих, віком від 16 років;
    • дистанція 21,095 км - для любителів і професійних спортсменів віком від 18 років.

    На дві дистанції відстанню в 10 та 21,095 км зареєструвалось – 1100 учасників.

    Фінішував напівмарафон біля арки Центрального парку.

    Джерело: vinnitsa.info

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