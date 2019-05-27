Близько двох тисяч вінничан стали учасниками напівмарафону



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Професійні спортсмени, аматори, діти та вагітні - учасники спортивного свята

26 травня на площі Гагаріна, біля арки Центрального міського парку відбувся наймасовіший у Вінниці напівмарафон «Вінниця біжить».

В спортивному заході взяли участь близько двох тисяч вінничан. Серед учасників були професійні спортсмени, діти, підлітки, працівники різних організацій та підприємств. Учасницею напівмарафону навіть стала вагітна жінка, яка взяла участь в забігу на 1,5 кілометри разом з песиком.

Забіги проходили на трьох дистанціях:

1,5 км – масовий забіг для всіх бажаючих, незалежно від віку та фізичної підготовки;

дистанція у 10 км – для всіх бажаючих, віком від 16 років;

дистанція 21,095 км - для любителів і професійних спортсменів віком від 18 років.

На дві дистанції відстанню в 10 та 21,095 км зареєструвалось – 1100 учасників.

Фінішував напівмарафон біля арки Центрального парку.

Джерело: vinnitsa.info