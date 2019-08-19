На чемпіонаті України з легкої атлетики розіграють рекордний призовий фонд



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У Луцьку спортсмени змагатимуться за перепустки на чемпіонат світу і рекордні преміальні ФЛАУ

Очікується, що найзапеклішою буде конкуренція в жіночих стрибках у висоту

21-23 серпня у Луцьку відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики, який стане вирішальним у формуванні національної збірної на чемпіонат світу, що відбудеться у Досі (Катар) з 28 вересня по 6 жовтня.

Інтриги боротьбі у секторах надасть не лише гонитва за нормативами на світову першість, а й безпрецедентний для вітчизняної королеви спорту призовий фонд майже у 300 тисяч гривень.

Кошти на призові надав федерації легкої атлетики успішний у минулому стрибун у довжину Андрій Макарчев. Сам меценат визначив і перелік дисциплін, у який передбачені премії, та їх розмір.

Найкращим результатом Андрія Макарчева є восьме місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики 2010 року. Тоді спортсмен підкорив позначку у 7 м 65 см

Так, по 10 тисяч гривень за перше місце, 7 тисяч за друге та 5 тисяч за третє одержать переможці у секторах стрибків у висоту і довжину серед чоловіків та жінок, а також трійка призерок в бігу на 400 м серед жінок.

П’ять, три і дві тисячі, відповідно, отримають спортсмени, які посядуть перші місця у потрійних стрибках, стрибках з жердиною, бігу на 100 м та 100 м з бар'єрами, метанні молота та штовханні ядра серед чоловіків і жінок.

Крім того, окремі грошові бонуси в розмірі від 15 до 3 тисяч гривень встановлені для атлетів, які покажуть сім найкращих результатів за таблицею очок IAAF серед усіх видів з програми чемпіонату.

Очікується, що най гострою на луцькому стадіоні «Авангард» буде боротьба у секторі стрибків у висоту. На сьогодні одразу три українки входять до топ-10 світового сезонного рейтингу у цій дисципліні. Видовищну битву обіцяють переможниця юніорського чемпіонату Європи Ярослава Магучих, для якої це перший дорослий чемпіонат України, переможниця командного і молодіжного чемпіонатів Європи Юлія Левченко, переможниця і срібна призерка Всесвітньої Універсіади Юлія Чумаченко та досвідчена Ірина Геращенко.