В Івано-Франківську провели в останню дорогу спортсмена Романа Вірастюка (фото)



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Романові Вірастюку був 51 рік Галицький кореспондент

Атлета поховали на Алеї слави міського цвинтару

Сьогодні, 29 липня в Івано-Франківську поховали знаменитого легкоатлета Романа Вірастюка.

Після церемонії прощання в місцевому Палаці спорту, на якій зібралися тисячі людей, тіло повели на міський цвинтар. Там, на Алеї слави, Вірастюка й поховали.

За день до того з Романом прощалися у Києві – спершу в олімпійському дворику Національного спорткомплексу «Олімпійський», а потім на території навчально-спортивного центру в Конча-Заспі.

Нагадаємо, що помер 51-річний Роман Вірастюк у суботу, о 5 годині ранку, не перенісши третьої за ліком, 20-годинної операції на серці.

Роман Вірастюк - 17-разовий чемпіон і восьмиразовий володар Кубка України, бронзовий призер чемпіонату Європи у 1994 року, чотириразовий призер етапів Кубка Європи, чемпіон Європи серед клубів у 2002 році, двічі срібний призер Світових ігор серед військових.

Працював головою управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації, а також був спортивним телеведучим і коментатором змагань. З 2015 року очолював Департамент олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України.