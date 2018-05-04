На фінал Ліги чемпіонів до Києва планують приїхати фанати «Реалу» та «Ліверпуля» з Росії
- Сьогодні, 08:50
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Очікується до 100 уболівальників цих клубів
На фінальний матч Ліги чемпіонів з «Реалом» збираються прилетіти до 50 уболівальників «червоних» з російським паспортом.
Про це повідомив глава фан-клубу «Ліверпуля» у Росії Сергій Петров.
«Поки домовляємося та шукаємо варіанти поїздок, за тиждень буде відомо точно. На даний момент від нашого фан-клубу поїде чоловік 50, але можуть відсіятися», - цитує його «СЭ».
За інформацією видання, відвідати фінал головного єврокубка у столиці України збираються і 50 представників офіційного фан-клубу мадридського «Реала» у Росії.
Нагадаємо, фінальний матч пройде у Києві 26 травня. Початок – о 21:45 за київським часом.
Додамо, що «Рома» дала бій «Ліверпулю», однак пропустила підопічних Клоппа у фінал Ліги чемпіонів в Києві.
Водночас, мадридський клуб пакує валізи у Київ після виграного протистояння у мюнхенської «Баварії».
Зауважимо, що Віталій Кличко закликав фанатів «Ліверпуля» та «Реала» не бешкетувати у Києві.