На фінал Ліги чемпіонів до Києва планують приїхати фанати «Реалу» та «Ліверпуля» з Росії

Очікується до 100 уболівальників цих клубів

На фінальний матч Ліги чемпіонів з «Реалом» збираються прилетіти до 50 уболівальників «червоних» з російським паспортом. Про це повідомив глава фан-клубу «Ліверпуля» у Росії Сергій Петров. «Поки домовляємося та шукаємо варіанти поїздок, за тиждень буде відомо точно. На даний момент від нашого фан-клубу



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Фанати «Ліверпуля». Фото twitter.com/lfc

Очікується до 100 уболівальників цих клубів

На фінальний матч Ліги чемпіонів з «Реалом» збираються прилетіти до 50 уболівальників «червоних» з російським паспортом.

Про це повідомив глава фан-клубу «Ліверпуля» у Росії Сергій Петров.

«Поки домовляємося та шукаємо варіанти поїздок, за тиждень буде відомо точно. На даний момент від нашого фан-клубу поїде чоловік 50, але можуть відсіятися», - цитує його «СЭ».

За інформацією видання, відвідати фінал головного єврокубка у столиці України збираються і 50 представників офіційного фан-клубу мадридського «Реала» у Росії.

Нагадаємо, фінальний матч пройде у Києві 26 травня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Додамо, що «Рома» дала бій «Ліверпулю», однак пропустила підопічних Клоппа у фінал Ліги чемпіонів в Києві.

Водночас, мадридський клуб пакує валізи у Київ після виграного протистояння у мюнхенської «Баварії».

Зауважимо, що Віталій Кличко закликав фанатів «Ліверпуля» та «Реала» не бешкетувати у Києві.