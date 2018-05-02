Ліга чемпіонів. «Реал» – «Баварія» – 2:2. Мадридський клуб пакує валізи у Київ

Нічия у другому півфінальному поєдинку дозволила «вершковим» вийти у фінал

Поєдинок у Мадриді розпочався доволі неочікувано. Простий навіс з правого флангу не зумів перервати Серхіо Рамос, і від його ноги м’яч зрикошетив у Толіссо, а потім відскочив до зовсім вільного Кімміха. Йозуа спокійно метрів з шести пробив повз Наваса, оформивши другий гол у ворота «Реалу» за тиждень. Пригадуючи поєдинок у

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Фото ФК «Реал»

Нічия у другому півфінальному поєдинку дозволила «вершковим» вийти у фінал

Поєдинок у Мадриді розпочався доволі неочікувано. Простий навіс з правого флангу не зумів перервати Серхіо Рамос, і від його ноги м’яч зрикошетив у Толіссо, а потім відскочив до зовсім вільного Кімміха. Йозуа спокійно метрів з шести пробив повз Наваса, оформивши другий гол у ворота «Реалу» за тиждень.

Пригадуючи поєдинок у Мюнхені, німецькому колективу дуже потрібно було уважно відіграти у захисті. При цьому, один пропущений м’яч не робив трагедію для «Баварії», адже їй однак потрібно було забивати мінімум двічі. Саме тому, цілком можливо, гості вирішили віддати ініціативу «вершковим». Проте така тактика виявилася провальною. Одна з атак мадридців завершилася навісною передачею Марсело на дальню стійку, де Бензема, якого впустив Алаба, точно пробив головою – 1:1 на 11-й хвилині.

Надалі гра перейшла на зустрічні курси. Баварці розуміли, що кожен наступний результативний удар суперників змушуватиме їх забивати у відповідь двічі. І підопічним Юппа Гайнкеса вдалося повністю перехопити ініціативу, раз-по-раз організовуючи навіси та прострільні передачі з флангів, з якими господарі справлялися з певними труднощами.

«Баварія» не зупинялася ні на хвилину, залишаючи вільні зони позаду. На 33-й хвилині гості повинні були знову вийти вперед, але з ударом Левандовськи впорався Навас, а Хамес Родрігес примудрився з двох метрів пробити вище фактично порожніх воріт. Крім того, під завершення тайму був удар на техніку від Толіссо – невлучно. «Реал» зумів відповісти потужним ударом Роналду, який на кутовий перевів Ульрайх.

А на 45-й хвилині стався найнеоднозначніший інцидент першого тайму. Після прострілу з правого флангу м’яч чітко влучив у руку Марсело, яку той не притискав до тіла, а дещо підіймав. Реакції від арбітра Джюнейта Чакира не було – він вказав на кутовий, а не на 11-метрову позначку.

Другий тайм розпочався ще більш неочікувано, ніж перший. Уже на першій хвилині спрацював пресинг «Реала». Толіссо зробив пас назад на свого голкіпера Ульрайха, а той незрозумілим чином просто пропустив м'яч під собою. Бензема наздогнав «шкіряного» та закотив у порожні ворота. Після цього взяття воріт стало зрозуміло, що додаткового часу у цьому поєдинку не буде, а «Баварії» потрібно забивати ще двічі, щоб пройти далі.

Був близький до того, щоб зрівняти рахунок уже за кілька хвилин Алаба, проте з його потужним ударом впорався у стрибку Навас. В одному з наступних епізодів мюнхенці знову апелювали до арбітрів. На їхню думку, проти Левандовськи порушив правила Рамос. Однак ні додатковий рефері, ні головний не побачили пенальті й у даному моменті. Капітан мадридців, навпаки, був незадоволений, що арбітр призначив кутовий, а не удар від воріт.

На 55-й хвилині мав знімати всі питання про переможця протистояння Роналду. Та його удару із семи метрів забракло точності – вище воріт. У відповідь «Баварія» добряче притиснула «вершкових». І після кількох нагод усе ж забила. Родрігес відгукнувся на простріл з флангу від Зюле. Першу його спробу заблокував захисник, але Хамес наздогнав м’яч і з гострого кута пробив поміж ніг Навасу. 2:2 – і на полі повинно було стати ще спекотніше.

Натомість, команди взяли певний перепочинок. І наступного моменту довелося чекати аж до 74-ої хвилини, коли Толіссо з меж штрафної пробивав з відскоком від газону, але у красивому падінні Навас відвів загрозу. Після цього Гайнкес випустив другого нападника – Вагнер вийшов допомагати Левандовськи. А у «Реала» пішов з поля автор дублю Бензема, якого замінив Бейл. Крім того, Каземіро вийшов замість Ковачича.

«Баварія» безжально тиснула на правий фланг оборони «Реала», розуміючи, що саме там великі проблеми має суперник. Мюнхенці мали беззаперечну перевагу, на останніх хвилинах господарі навіть нічого не могли створити попереду. Та при цьому всьому німецької команди не буде у фіналі у Києві. І багато у чому це – заслуга Кейлора Наваса. Голкіпер самовіддано йшов на кожний навіс, зреагував фактично на всі удари.

Гості старалися, але лава запасних після травм Роббена та Боатенга у них виявилася короткою. Гайнкесу просто не було ким підсилити гру. Яскравий приклад – вихід Мартінеса замість Хамеса. Отож, першим учасником фіналу Ліги чемпіонів 2018 року у Києві став «Реал». Завдяки дублю Бензема та чудової гри Наваса на лінії воріт.

Ліга чемпіонів з футболу

Півфінал

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Кімміх (3), 1:1 – Бензема (11), 2:1 – Бензема (46), 2:2 – Х. Родрігес (63)

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема (Бейл, 72), Модрич, Марсело, Лукас Васкес, Асенсіо (Начо, 88), Ковачич (Каземіро, 72).

«Баварія»: Ульрайх, Зюле, Гуммельс, Алькантара, Рібері, Левандовськи, Х. Родрігес (Хаві Мартінес, 84), Толіссо (Вагнер, 75), Мюллер, Алаба, Кімміх.

Попередження: Модрич (62), Лукас Васкес (65), Варан (88), Каземіро (89).

Перший матч – 2:1