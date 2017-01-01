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    На Львівщині планують побудувати сучасну льодову та баскетбольну арену

    Розглядаються такі міста як Дрогобич і Стрий
    У середу, 20 грудня, президент Федерації хокею України (ФХУ) Анатолій Брезвін і віце-президент Юлія Артем’єва зустрілися із головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою з метою вирішення питань розвитку хокею у Львівській області. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. У межах зустрічі Синютка
    • 21 Грудня, 14:08
    • Розсилка
    Арена у Новояворівську
    Арена у Новояворівську

    Розглядаються такі міста як Дрогобич і Стрий

    У середу, 20 грудня, президент Федерації хокею України (ФХУ) Анатолій Брезвін і віце-президент Юлія Артем’єва зустрілися із головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою з метою вирішення питань розвитку хокею у Львівській області.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

    У межах зустрічі Синютка ознайомився із ситуацією з будівництвом і реконструкцією льодових арен по Україні та поцікавився планами ФХУ щодо створення побідних комплексів на Львівщині.

    Під час зустрічі було звернено увагу на необхідності подальшої підтримки ДЮСШ та ЦОП, а також розглянуто питання створення хокейної інфраструктури у регіоні, у першу чергу – будівництво сучасних льодових арен.

    Сторони зійшлись на доцільності зведення льодової арени на території Львівської області й обмінялися думками щодо можливих джерел фінансування.

    «Подібна спортивна арена, яка би включала не лише льодову складову, а й майданчик для баскетболу, атлетики й інших видів спорту, наразі є дуже потрібною. Тож ми можемо сьогодні розглядати кілька точок зведення такого комплексу, серед яких міста Дрогобич і Стрий», – зазначив Синютка.

    У межах зустрічі домовилися також про залучення у зведення арени коштів із різних джерел.

    Львівщина будівництво фінансування баскетбол хокей
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