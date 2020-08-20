На вихід: «Барселона» запланувала продаж зіркового бомбардира Суареса



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Суарес є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю Twitter Суареса

Володар 13 трофеїв у складі «Барселони» може покинути каталонський клуб

Керівництво «Барселони» повідомило уругвайському форварду Луїсу Суаресу, що він повинен покинути клуб, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, після поразки в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Баварією» (2:8) і вильоту з турніру керівництво каталонського клубу вирішило полегшити зарплатну відомість. Каталонський клуб хоче розлучитися саме з Суаресом через його солідний футбольний вік - Суаресу вже 33 роки.

Уругваєць виступає за «Барселону» з 2014-го року. Нападник забив за іспанський клуб 195 м'ячів у всіх турнірах і вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів клубу в історії. З клубом він завоював 13 титулів серед яких чотири перемоги у чемпіонаті Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Варто відзначити, що нинішньої кампанії Суарес провів 28 матчів в іспанській Прімері, забив 16 м'ячів і зробив 8 гольових пасів.

Джерело: El Chiringuito