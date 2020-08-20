  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На вихід: «Барселона» запланувала продаж зіркового бомбардира Суареса

    • Розсилка
    Суарес є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю&nbsp; - На вихід: «Барселона» запланувала продаж зіркового бомбардира Суареса
    Суарес є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю 
    Twitter Суареса

    Володар 13 трофеїв у складі «Барселони» може покинути каталонський клуб

    Керівництво «Барселони» повідомило уругвайському форварду Луїсу Суаресу, що він повинен покинути клуб, повідомляє El Chiringuito.

    За інформацією джерела, після поразки в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Баварією» (2:8) і вильоту з турніру керівництво каталонського клубу вирішило полегшити зарплатну відомість. Каталонський клуб хоче розлучитися саме з Суаресом через його солідний футбольний вік - Суаресу вже 33 роки.

    Уругваєць виступає за «Барселону» з 2014-го року. Нападник забив за іспанський клуб 195 м'ячів у всіх турнірах і вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів клубу в історії. З клубом він завоював 13 титулів серед яких чотири перемоги у чемпіонаті Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

    Варто відзначити, що нинішньої кампанії Суарес провів 28 матчів в іспанській Прімері, забив 16 м'ячів і зробив 8 гольових пасів.

    Читайте також: Флік назвав найголовнішу силу «Баварії» перед фіналом Ліги чемпіонів.

    Джерело: El Chiringuito

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Барселона Луїс Суарес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ