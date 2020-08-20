Збірна Іспанії оголосила заявку на поєдинок Ліги націй із Україною



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Заявка збірної Іспанії Світлина - Королівської іспанської федерації з футболу

Наставник іспанської збірної викликав шестеро новачків

Збірна Іспанії оприлюднила список гравців, які будуть проходити навчально-тренувальний збір у межах підготовки до найближчих матчів Ліги націй.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке викликав 24-х гравців для підготовки до матчів Ліги націй із Німеччиною і Україною:

Воротарі: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англія), Кепа Аррісабалага («Челсі», Англія), Унаї Сімон («Атлетико»).

Захисники: Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва — «Реал»), Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва — «Севілья»), Ерік Гарсія («Манчестер Сіті», Англія), Пау Торрес («Вільярреал»), Дієго Льоренте («Реал Сосьєдад»), Хосе Луїс Гайя («Валенсія»).

Півзахисники: Серхіо Бускетс («Барселона»), Родрі («Манчестер Сіті», Англія), Фабіан Руїс («Наполі», Італія), Тьяго Алькантара («Баварія», Німеччина), Мікель Меріно («Реал Сосьєдад»), Оскар Родрігес, Марко Асенсіо (обидва — «Реал»), Дані Ольмо («РБ Лейпциг», Німеччина), Ферран Торрес («Манчестер Сіті», Англія).

Нападники: Адама Траоре («Вулверхемптон», Англія), Родріго Морено («Валенсія»), Мікель Ойарсабаль («Реал Сосьєдад»), Ансу Фаті («Барселона»).

Відзначимо, що в збірній Іспанії значиться шість новачків — воротар Сімон, захисник Гарсія, півзахисники Меріно, Оскар Родрігес і Ферран Торрес, а також форвард Фаті.

Додамо, 3 вересня Іспанія зустрінеться з Німеччиною в Штутгарті, а 6 вересня зіграє з Україною в Мадриді на стадіоні «Альфредо ді Стефано».

Джерело: Королівська іспанська федерація з футболу