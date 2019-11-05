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    Надаль став другим в списку найбільш вікових лідерів рейтингу ATP

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    Цей сезон став дев'ятим, по ходу якого Надаль провів хоча б тиждень на першій сходинці - Надаль став другим в списку найбільш вікових лідерів рейтингу ATP
    Цей сезон став дев'ятим, по ходу якого Надаль провів хоча б тиждень на першій сходинці

    У 2019 році Рафаель Надаль виграв «Ролан Гаррос» і Відкритий чемпіонат США, а також турніри в Римі і Монреалі

    33-річний іспанець Рафаель Надаль, який повернувся на першу сходинку рейтингу ATP, став другим в списку найбільш вікових №1 в історії. Його обходить тільки Роджер Федерер, який в минулому році став першою ракеткою світу в 36 років.

    Крім того, цей сезон став дев'ятим, по ходу якого Надаль провів хоча б тиждень на першій сходинці. Іспанець повторив рекорд за цим показником, який належить також Федереру.

    «Я дуже задоволений сезоном. Початок року був вкрай складним, але я зумів знову зайняти цю позицію, виступаючи на високому рівні. Я пишаюся цим сезоном», - наводить слова Надаля офіційний сайт туру.

    Вперше Надаль очолив рейтинг ATP в серпні 2008 року в віці 22 років. За кількістю тижнів, проведених на першому рядку, іспанець йде шостим - 197. Першу п'ятірку складають: Роджер Федерер (310), Піт Сампрас (286), Новак Джокович (275), Іван Лендл (270), Джиммі Коннорс (268).

    У 2019 році Рафаель Надаль виграв «Ролан Гаррос» і Відкритий чемпіонат США, а також турніри в Римі і Монреалі.

    теніс Новак Джокович рейтинг ATP Рафаель Надаль Роджер Федерер Джиммі Коннорс
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