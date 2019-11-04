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    У колишньої першої ракетки світу Маррея народилася третя дитина

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    Енді Маррей - У колишньої першої ракетки світу Маррея народилася третя дитина
    Енді Маррей

    У Енді вже є дві доньки, а от тепер дружина подарувала йому сина

    Колишня перша ракетка світу британський тенісист Енді Маррей втретє став батьком. Його дружина Кім народила хлопчика, повідомляє The Sun з посиланням на оточення тенісиста.

    Раніше в родині 32-річного Маррея народилися дівчатка Софія і Еді. Дітям Енді - три і два роки відповідно.

    В кінці жовтня 2019 року Маррей виграв турнір в Антверпені (Бельгія). Маррей виграв 46-й титул у кар'єрі в одиночному розряді, перший з березня 2017 року, коли переміг на турнірі в Дубаї.

    Лише 9 місяців тому Маррей збирався завершити кар'єру через хронічну травму стегна, але потім вирішив повернутися.

    Через проблеми зі стегном Маррею довелося ставити штучний суглоб. Після операції Енді спершу грав лише в парному розряді.

    Джерело: Чемпионат.com

    теніс
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