У колишньої першої ракетки світу Маррея народилася третя дитина



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Енді Маррей

У Енді вже є дві доньки, а от тепер дружина подарувала йому сина

Колишня перша ракетка світу британський тенісист Енді Маррей втретє став батьком. Його дружина Кім народила хлопчика, повідомляє The Sun з посиланням на оточення тенісиста.

Раніше в родині 32-річного Маррея народилися дівчатка Софія і Еді. Дітям Енді - три і два роки відповідно.

В кінці жовтня 2019 року Маррей виграв турнір в Антверпені (Бельгія). Маррей виграв 46-й титул у кар'єрі в одиночному розряді, перший з березня 2017 року, коли переміг на турнірі в Дубаї.

Лише 9 місяців тому Маррей збирався завершити кар'єру через хронічну травму стегна, але потім вирішив повернутися.

Через проблеми зі стегном Маррею довелося ставити штучний суглоб. Після операції Енді спершу грав лише в парному розряді.

Джерело: Чемпионат.com