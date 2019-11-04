Світоліна заробила рекордні в кар’єрі призові



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Еліна Світоліна Фейсбук

Наразі загальний заробіток тенісистки сягає понад 19 мільйонів доларів

Перша ракетка України та шоста в світі Еліна Світоліна заробила останнього сезону рекордні в кар’єрі призові.

За 2019 рік вона здобула 6 126 335 доларів призових. Минулого сезону її заробіток сягнув трохи більше чотирьох мільйонів доларів.

За останній сезон Світоліна стала п’ятою за розміром призових серед найсильніших тенісисток світу. Загалом за кар’єру українка вже заробила понад 19 мільйонів доларів.