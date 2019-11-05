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    Думки вголос

    Спортивна Тернопільщина проігнорувала смерть легендарного гандбольного тренера Грабовенка

    • Іван Вербицький

      Спортивний журналіст

    • Розсилка
    Спортивна Тернопільщина проігнорувала смерть легендарного гандбольного тренера Грабовенка

    Скупа інформація про смерть Василя Наумовича була тільки на вузівському сайті. Її не підхопив взагалі ніхто

    Днями дізнався, що в Тернополі помер гандбольний тренер Василь Грабовенко. Йому було 82. Не пережив другого інсульту. Життя...

    Нижче перефоткав своє інтерв'ю з Василем Наумовичем, датоване 27 березня 2002-го. З нього видно, що з іменем Грабовенка історія тернопільського гандболу переплетена з кінця 50-х років минулого сторіччя і майже до останніх днів, бо головним тренером суперлігової команди «Економ-Енерго» він залишався до 2017 року.

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    Спортивна Тернопільщина проігнорувала смерть легендарного гандбольного тренера Грабовенка
    Спортивна Тернопільщина проігнорувала смерть легендарного гандбольного тренера Грабовенка
    Спортивна Тернопільщина проігнорувала смерть легендарного гандбольного тренера Грабовенка
    Спортивна Тернопільщина проігнорувала смерть легендарного гандбольного тренера Грабовенка

    Але ось парадокс. Помер Василь Наумович, або Дідо Василь, як його називали в кулуарах кафедри спорту ТНЕУ (колишнього ТАНГу) 19 серпня. І скупа інформація про цю подію була тільки на вузівському сайті. Її не підхопив взагалі ніхто. То за умови, що мова не лише про знаного тренера й спортовця, а й про багаторічного завідувача кафедри спорту в провідному Тернопільському виші, який, між іншим, закінчив третій президент України Ющенко.

    Це ще одна ілюстрація до того, в якій ямі знаходиться у нашій державі спорт. Ми звикли бачити вершки, але ігноруємо те, на чому гучні перемоги тримаються. Вчора шукав це інтерв'ю і звернув увагу, як еволюціонувала рубрика «Спорт» у «Новій Тернопільській газеті». З лютого 2001-го, коли там з'явився і до осені того ж року.

    Коли туди прийшов, увесь місцевий спорт обмежувався звітами про матчі футбольної «Ниви». Звітами, але не інтерв'ю з героями. Нащо? Для цього треба підійняти з крісла грубу дупу. Легше красти. Тому решта спортивного наповнення - Клички, біатлон (не тернопільський, хоча його там завжди було вдосталь), формула-1, Шевченко-Ребров та інша попса. А, ще Ліга чемпіонів, переповідки про матчі тижневої давнини.

    Що у Тернополі була одна з найсильніших жіночих волейбольних команд і загиналася одна з найсильніших чоловічих волейбольних шкіл? Байдуже. Що при ТАНГу створили чоловічу баскетбольну та жіночу гандбольну команди? Ну і що?!

    Ось я і вирішив з осені 2001-го, коли мої позиції в ґазеті зміцніли, поступово відходити від попси і популяризувати своє. Рубався страшенно, але попри постійне #НікомуТоНеТреба щотижня новини про виступи професійних команд з усіх видів спорту в мене були. З коментарями тренерів і технічними даними. Хоч їх тоді не було в інтернетах і довелося списувати з живих протоколів, дочікуючись повернення команд.

    Давав тоді матеріали про картинг, авіамодельний і водо-моторний спорт. Звісно, познайомився з паном Починком і перші новини про талановиту біатлоністку Оленку Підгрушну давав уже тоді, на початку нового тисячоліття.

    Подальші події показали, що то було потрібно лише мені. Бо щойно в серпні 2003-го перебрався до Києва, як та сама жирна дупа швидко повернула рубрику «на круги своя», до дикої попси, а з часом спорту там ставало все менше й менше.

    Можу сміливо сказати, що завдяки мені всі згадувані команди вилізли з тіні (про них регулярно писав ще й у львівський тижневик «Спортпанорама»). І після мене вони в ту тінь повернулися.

    Тобто, інформація в місцевій пресі з'являється, але не системно. Герої знову не персоніфіковані. Хоча той же БК «Тернопіль» на чолі з тренером Дмитром Забірченком зараз справді крутий. Та й волейбольна «Галичанка» на чолі з колишнім ліберо «Надзбруччя» Віктором Туркулою позицій особливо не втрачає. Добре, є люди, такі як мій брат, які підуть у своє задоволення пофотографувати і час від часу дають обширні фоторепортажі з матчів цих колективів. Але стабільного висвітлення бракує. Його нема. Зрештою, немає в країні загалом. Не лише в Тернополі.

    І не сказав би, що в тому винні тільки #репортериБезКордонів. Винні й самі спортовці, які не звикли бути публічними і до кожного написаного про них слова ставляться вельми ревниво. Аж настільки, що іноді дико бикують, не погоджуючись із будь-якою дрібничкою.

    Мені в цьому контексті згадалася історія, коли написав інтерв'ю з призерками юніорського чемпіонату Європи з дзюдо Марією Семенюк і Тетяною Чик. Спортсменки родом з Івано-Франківщини, а Тернопіль представляли, бо їх влаштували на навчання в ТАНГ. Під час розмови Марія і Тетяна сказали, що, мовляв, приїхали зараз і не мають за що пообідати, бо в кишені фактично ні копійки.

    Звісно, я це виніс у заголовок. Після чого мав цікаву розмову з заслуженим чоловіком, нинішнім завідувачем кафедри спорту ТНЕУ Романом Циквасом. Він мені пообіцяв зламати хребет у темному провулку. Ось скажіть, захоче людина писати про дзюдо, коли з нею так спілкуються? Звісно, я писав, пишу й досі. Але ж не всі такі затяті.

    Мушу сказати, що в спілкуванні з Грабовенком у мене якраз проблем і не було. Він людина старого гарту, але з часом мене приймав аж настільки, що кликав і до себе додому, і на 50 грамів з мойвою «на кафедрі», наливайці неподалік від академії. Впродовж двох років ми спілкувалися дуже тісно.

    Звісткою про смерть Василя Наумовича обірвалася ще одна нитка, яка поєднує з рідним містом. Впродовж цих 16-ти років ми майже не спілкувалися, але ту школу я запам'ятав. Школу, яка ввела мене у світ гандболу і познайомила з багатьма легендарними людьми на кшталт олімпійських чемпіонів Сергія Кушнірюка і Галини Захарової.

    Прикро тільки, що зараз про смерть Василя Грабовенка, людини далеко не останньої в тернопільському спорті, згадую лише я, сидячи в Києві. А офіційний Тернопіль ця звістка якось оминула...

    Джерело: блог Івана Вербицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    біатлон теніс Тернопільщина Тернопіль гандбол БК Тернопіль
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