«Нам сказали видумати медичну довідку». Тренер відстороненого з допінг росіянина шокував відвертістю



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Євгеній Загорулько і його вихованець Данііл Лисенко зараз в опалі Фото - Спорт-Експрес

Євгеній Загорулько вирішив розказати правду про «внутрішню кухню» Всеросійської федерації легкої атлетики

77-річний російський тренер Євгеній Загорулько дав шокуюче інтерв’ю, в якому розповів про пікантні подробиці Федерації легкої атлетики (ВФЛА) своєї країни.

Загорулько підготував цілу когорту видатних стрибунів у висоту: Тамара Бикова – екс-рекордсменка світу, Геннадій Авдеєнко, Єлєна Єлесіна, Андрєй Сільнов і Анна Чичерова вигравали Олімпійські ігри, В'ячеслав Воронін – чемпіонат світу, Алєксандр Шустов – чемпіонат Європи. Високий потенціал мав також Данііл Лисенко. Сьогодні йому 23 і він вже був чемпіоном світу в приміщенні і срібним призером світового чемпіонату на стадіоні.

Однак нині Загорулько в опалі. Сільнов, Чичерова і Шустов звинувачуються в порушенні антидопінгових правил. А через підроблені довідки Лисенка, який пропустив три допінг-тести, вся Всеросійська федерації легкої атлетики зараз на межі тотального бану.

Коли історія з Лисенком починалася, Загорулько в коментарі «Ізвєстіям» говорив: «Ми не відчуваємо жодної підтримки з боку ВФЛА. Даніілу нібито повинні надавати допомогу спортивний директор ВФЛА Андрій Крупорушніков і виконавчий директор організації Алєксандр Паркін. На ділі ж вони відверто про нас забули і навіть не цікавляться, як спортсмен переживає цей важкий момент. Думаю, що в цю справу слід втрутитися міністрові спорту Павлу Колобкову. Інакше все марно».

Тепер Загорулько заговорив зовсім по-іншому. За його словами, версію з аварією, в яку насправді не потрапляв Лисенко і медичними довідками видумали чиновники ВФЛА.

«Все зародилося в стінах федерації, - каже тренер у свіжому інтерв’ю «Спорт-Експресу». - Вони видумали довідку, щоб відмазати Данііла, хоча я категорично був проти. Моя позиція була така: попросити вибачення, визнати, що винен. Але вони вирішили її зробити. І як! Зробити довідку з лікарні, якої не існує! А потім два роки захищати її! Так відразу треба визнати, що помилилися, покарати винного. Я навіть вищому керівництву говорив, що потрібно покарати Паркіна (колишнього виконавчого директора ВФЛА – прим.) за його ініціативу – і на цьому все закінчиться. Мені сказали, що не треба. Оскільки в цьому випадку буде пляма на всій федерації, а відповідно і на Міністерстві спорту».

Зауважимо також, що раніше Загорулько кепкував зі спроб замахнутися на світовий рекорд у виконанні чемпіона світу-2013 з України Богдана Бондаренка.

«Подивимося, може, це якась нова тенденція підготовки. Тим більше Богдан народився в 1989 році, а в 1986-му була аварія на Чорнобильській АЕС. Хіба мало що там у нього з організмом», - говорив тоді тренер.

Богдан Бондаренко тоді відреагував коротким дописом у Facebook: «Новий український супердопінг -«АЕС»! P.S. А я то думаю, чого ребра в темряві світяться?»