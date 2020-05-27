Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
«Якщо у вас криві ноги – носіть глибоке декольте», - життєва мудрість від Ольги Бібік
Українська легкоатлетка Ольга Бібік, яка вже завершила виступи на професійному рівні, любить тішити підписників в Instagram надзвичайно пікантним фото.
Варто сказати, що робить це вона доволі часто.
30-річна Ольга Бібік з Чернігова – займалася легкою атлетикою з 2005 року.
Її найвищі досягнення:
- Кубок Європи-2015 — бронзова медаль у складі естафети 4×400 м;
- чемпіонат Європи-2013 — п’яте місце в складі естафети 4×400 м.;
- чемпіонат світу-2007 (юніори) — четверте місце в бігу на 800 м;
- чемпіонка України серед юніорів та молоді (400 м, 800 м);
- чемпіонка України серед дорослих (4х400 м).