Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото



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«Якщо у вас криві ноги – носіть глибоке декольте», - життєва мудрість від Ольги Бібік

Українська легкоатлетка Ольга Бібік, яка вже завершила виступи на професійному рівні, любить тішити підписників в Instagram надзвичайно пікантним фото.

Варто сказати, що робить це вона доволі часто.

30-річна Ольга Бібік з Чернігова – займалася легкою атлетикою з 2005 року.

Її найвищі досягнення: