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    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото

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    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото

    «Якщо у вас криві ноги – носіть глибоке декольте», - життєва мудрість від Ольги Бібік

    Українська легкоатлетка Ольга Бібік, яка вже завершила виступи на професійному рівні, любить тішити підписників в Instagram надзвичайно пікантним фото.

    Варто сказати, що робить це вона доволі часто.

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    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото
    Українська легкоатлетка Ольга Бібік: красуня, яка дражнить фанатів відвертими фото

    30-річна Ольга Бібік з Чернігова – займалася легкою атлетикою з 2005 року.
    Її найвищі досягнення:
    • Кубок Європи-2015 — бронзова медаль у складі естафети 4×400 м;
    • чемпіонат Європи-2013 — п’яте місце в складі естафети 4×400 м.;
    • чемпіонат світу-2007 (юніори) — четверте місце в бігу на 800 м;
    • чемпіонка України серед юніорів та молоді (400 м, 800 м);
    • чемпіонка України серед дорослих (4х400 м).
    легка атлетика Ольга Бібік
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