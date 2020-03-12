Тільки 10 нейтральних атлетів на Олімпіаді і $10 мільйонів штрафу: Росію покарали за допінгові фальсифікації



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Данііл Лисенко підставив усю легку атлетику своєї країни Спорт-Експрес

Нові санкції щодо РФ ще жорсткіші, ніж попередні

Всесвітня рада легкої атлетики сьогодні, 12 березня, оштрафувала Федерацію легкої атлетики Росії на 10 мільйонів доларів за порушення антидопінгових правил, і обмежила до десяти кількість нейтральних спортсменів (ANA), допущених до змагань з легкої атлетики на Олімпійських іграх у Токіо-2020 та інших офіційних змаганнях під егідою World Athletics і European Athletics.

Не буде обмежень по кількості спортсменів ANA, які можуть змагатися в міжнародних комерційних стартах по всьому світу, після того, як вони отримали нейтральний статус Всесвітньою атлетичною антидопінговою комісією. Однак статус ANA буде призупинений, якщо до 1 липня 2020 року не буде сплачено 5 мільйонів доларів штрафу.

Причиною нових санкцій стало доведення вини російського стрибуна у висоту Данііла Лисенка. Пропустивши три позазмагальних допінг-тести, Лисенко автоматично потрапив під дискваліфікацію, але на цьому не заспокоївся і подав апеляцію в CAS, пред’явивши довідки, згідно з якими він не був винен в ігноруванні системи ADAMS. Ось тільки CAS відразу ж запідозрив, що документи – фальшивка.

Стрибун, якому на той момент був 21 рік, розгубився і по прізвищах назвав усіх, хто допомагав йому готувати підробні папери. CAS зливу в ЗМІ не допустив, але були чутки про те, що мова про керівників Всеросійської федерації легкої атлетики. Суперечка тривала в кілька етапів і завершилася для росіян плачевно.

Зауважимо, що в нейтральному статусі допущені російські атлети виступають на офіційних змаганнях з легкої атлетики, починаючи з Олімпіади-2016.

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