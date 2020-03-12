Тільки 10 нейтральних атлетів на Олімпіаді і $10 мільйонів штрафу: Росію покарали за допінгові фальсифікації
Нові санкції щодо РФ ще жорсткіші, ніж попередні
Всесвітня рада легкої атлетики сьогодні, 12 березня, оштрафувала Федерацію легкої атлетики Росії на 10 мільйонів доларів за порушення антидопінгових правил, і обмежила до десяти кількість нейтральних спортсменів (ANA), допущених до змагань з легкої атлетики на Олімпійських іграх у Токіо-2020 та інших офіційних змаганнях під егідою World Athletics і European Athletics.
Не буде обмежень по кількості спортсменів ANA, які можуть змагатися в міжнародних комерційних стартах по всьому світу, після того, як вони отримали нейтральний статус Всесвітньою атлетичною антидопінговою комісією. Однак статус ANA буде призупинений, якщо до 1 липня 2020 року не буде сплачено 5 мільйонів доларів штрафу.
Причиною нових санкцій стало доведення вини російського стрибуна у висоту Данііла Лисенка. Пропустивши три позазмагальних допінг-тести, Лисенко автоматично потрапив під дискваліфікацію, але на цьому не заспокоївся і подав апеляцію в CAS, пред’явивши довідки, згідно з якими він не був винен в ігноруванні системи ADAMS. Ось тільки CAS відразу ж запідозрив, що документи – фальшивка.
Стрибун, якому на той момент був 21 рік, розгубився і по прізвищах назвав усіх, хто допомагав йому готувати підробні папери. CAS зливу в ЗМІ не допустив, але були чутки про те, що мова про керівників Всеросійської федерації легкої атлетики. Суперечка тривала в кілька етапів і завершилася для росіян плачевно.
Зауважимо, що в нейтральному статусі допущені російські атлети виступають на офіційних змаганнях з легкої атлетики, починаючи з Олімпіади-2016.