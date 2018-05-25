Нападник «Динамо» може продовжити кар'єру у чемпіонаті Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Хльобас

Взимку гравець повернувся в «Динамо», але зіграв навесні лише один матч

Напередодні старту в Лізі Європи мінське «Динамо» має намір повернути нападника київського «Динамо» Дмитра Хльобаса.

Нагадаємо, форвард провів в оренді в мінському клубі другу частину минулого сезону.

У 15 матчах Хльобас забив шість голів і віддав два гольових паси.

Взимку Дмитро повернувся в «Динамо», але зіграв навесні лише один матч, в якому забив гол.

Раніше повідомлялося, що Мбокані, Мораес і Хачеріді покинуть «Динамо», а Олег Гусєв провів останній матч за киян.

Нагадаємо, «Палмейрас» прийняли пропозицію «Динамо» по трансферу Невеса за 4,8 млн євро.

Також стало відомо, що київське «Динамо» може найближчим часом підсилитися нападником «Порту» Гонсало Пасьєнсією.

Джерело: Прессбол