ЗМІ: Півзахисник «Палмейраса» таки перейде в київське «Динамо»
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Сума трансферу складе майже п'ять мільйонів євро
Футболіст «Палмейраса» Даніло Невес, більш відомий як Че Че, переходить в київське «Динамо».
Про це повідомив журналіст ESPN Едуардо де Менезес.
«Че Че на своєму шляху в «Динамо» Київ. Між «Палмейрасом» і новим клубом все узгоджено, не вистачає тільки успішного проходження медогляду і підпису під контрактом. Сума трансферу складе 4,8 мільйона євро», - інформує журналіст.
25-річний футболіст грає на позиції центрального півзахисника.
Крім того, Невес може виступити в амплуа опорного півзахисника чи правого захисника.
Раніше повідомлялося, що «Динамо» пропонувало за півзахисника «Палмейраса» три мільйони євро, але бразильський клуб відмовив.
У поточному сезоні бразилець провів три матчі в складі «Палмейраса». а в минулому - 53, в яких забив два голи і зробив чотири асисти.
Додамо, що київський клуб повертає з чемпіонату Туреччини свого опорного півзахисника Рибалку.
Джерело: Террикон