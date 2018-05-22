  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: Півзахисник «Палмейраса» таки перейде в київське «Динамо»

    • Розсилка
    <span>Даніло Невес</span> - ЗМІ: Півзахисник «Палмейраса» таки перейде в київське «Динамо»
    Даніло Невес

    Сума трансферу складе майже п'ять мільйонів євро

    Футболіст «Палмейраса» Даніло Невес, більш відомий як Че Че, переходить в київське «Динамо».

    Про це повідомив журналіст ESPN Едуардо де Менезес.

    «Че Че на своєму шляху в «Динамо» Київ. Між «Палмейрасом» і новим клубом все узгоджено, не вистачає тільки успішного проходження медогляду і підпису під контрактом. Сума трансферу складе 4,8 мільйона євро», - інформує журналіст.

    25-річний футболіст грає на позиції центрального півзахисника.

    Крім того, Невес може виступити в амплуа опорного півзахисника чи правого захисника.

    Раніше повідомлялося, що «Динамо» пропонувало за півзахисника «Палмейраса» три мільйони євро, але бразильський клуб відмовив.

    У поточному сезоні бразилець провів три матчі в складі «Палмейраса». а в минулому - 53, в яких забив два голи і зробив чотири асисти.

    Додамо, що київський клуб повертає з чемпіонату Туреччини свого опорного півзахисника Рибалку.

    Джерело: Террикон

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ