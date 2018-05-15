Матч проти «Шахтаря» стане останнім для Гусєва в складі «Динамо» (відео)
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Про це повідомив головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич
Матч 32-го туру Прем'єр-ліги України проти «Шахтаря» стане прощальним для півзахисника київського «Динамо» Олега Гусєва.
Про це у коментарі FootballHub повідомив головний тренер столичного клубу Олександр Хацкевич.
«Будь-який матч проти «Шахтаря» завжди важливий. У цьому сезоні вийшло так, що заключний тур проти «гірників» буде важливий тільки для престижу нашого клубу і вболівальників. Відкрию вам невеличку таємницю - в цьому матчі обов'язково вийде Олег Гусєв і зіграє останній матч у футболці «Динамо», - повідомив фахівець.
«Постараємося в цій зустрічі віддячити вболівальникам за ту підтримку, яку ми отримували протягом усього сезону», - додав Хацкевич.
ОФІЦІЙНО Гусєв зіграє останній матч у футболці @DynamoKyiv © Олександр Хацкевич— FootballHub (@FootballHub_Ua) 15 мая 2018 г.
Ветеран киян вийде на поле у матчі престижу проти Шахтаря
Який матч за участю легенди запам'ятався найбільше? pic.twitter.com/JsMxwn2AgK
Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня о 19.30.
«Гірники» в 31-му турі обіграли «Верес» і достроково стали чемпіонами України.
Джерело: ua.tribuna.com