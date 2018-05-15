  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Матч проти «Шахтаря» стане останнім для Гусєва в складі «Динамо» (відео)

    • Розсилка
    Олег Гусєв. Фото: ФК Динамо
    Олег Гусєв. Фото: ФК Динамо

    Про це повідомив головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич

    Матч 32-го туру Прем'єр-ліги України проти «Шахтаря» стане прощальним для півзахисника київського «Динамо» Олега Гусєва.

    Про це у коментарі FootballHub повідомив головний тренер столичного клубу Олександр Хацкевич.

    «Будь-який матч проти «Шахтаря» завжди важливий. У цьому сезоні вийшло так, що заключний тур проти «гірників» буде важливий тільки для престижу нашого клубу і вболівальників. Відкрию вам невеличку таємницю - в цьому матчі обов'язково вийде Олег Гусєв і зіграє останній матч у футболці «Динамо», - повідомив фахівець.

    «Постараємося в цій зустрічі віддячити вболівальникам за ту підтримку, яку ми отримували протягом усього сезону», - додав Хацкевич.

    Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня о 19.30.

    «Гірники» в 31-му турі обіграли «Верес» і достроково стали чемпіонами України.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ