  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нападник Зозулю може повернутися в «Динамо»

    • Розсилка
    Зозуля виступає за &laquo;Альбасете&raquo;&nbsp;з 2017 року&nbsp; - Нападник Зозулю може повернутися в «Динамо»
    Зозуля виступає за «Альбасете» з 2017 року 
    Світлина - football.ua

    Луческу виявив зацікавленість в підписанні Зозулі

    Футболіст іспанського «Альбасете» Роман Зозуля може поповнити ряди київського «Динамо». Про це заявив журналіст Володимир Кобельков у telegram-каналі «Бомбардир».

    Журналіст відзначив, що повернення форварда залежить від рішення його родини.

    «З'явилися натяки на можливе повернення Роми в "Динамо". Він чистий динамівець. Для мене динамівське серце – це Рома Зозуля. Однак йому вже 30, і він, перш за все, – тато. Він думає про те, що його діти ходять в школу в Іспанії, дочка займається тенісом з хорошим тренером в Іспанії. Якщо надійде конкретна пропозиція, мені самому цікаво, чи прийме її Рома. Я знаю від людей футбольних, але не близьких до Романа Зозулі, що за словами Мірчі Луческу, він хотів би бачити Рому в "Динамо», - розповів журналіст.

    Зозуля виступав за «Динамо» з 2006 до 2011 року. За цей період він провів 52 поєдинки і забив шість разів. Наступні п’ять років кар’єри футболіст відіграв у складі «Дніпра».

    Додамо також, нинішнього сезону 30-річний спортсмен зіграв за «Альбасете» 38 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

    Читайте також: Каштру назвав вирішальний момент півфінального матчу Ліги Європи.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Роман Зозуля Мірча Луческу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ