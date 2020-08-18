Нападник Зозулю може повернутися в «Динамо»



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Зозуля виступає за «Альбасете» з 2017 року Світлина - football.ua

Луческу виявив зацікавленість в підписанні Зозулі

Футболіст іспанського «Альбасете» Роман Зозуля може поповнити ряди київського «Динамо». Про це заявив журналіст Володимир Кобельков у telegram-каналі «Бомбардир».

Журналіст відзначив, що повернення форварда залежить від рішення його родини.

«З'явилися натяки на можливе повернення Роми в "Динамо". Він чистий динамівець. Для мене динамівське серце – це Рома Зозуля. Однак йому вже 30, і він, перш за все, – тато. Він думає про те, що його діти ходять в школу в Іспанії, дочка займається тенісом з хорошим тренером в Іспанії. Якщо надійде конкретна пропозиція, мені самому цікаво, чи прийме її Рома. Я знаю від людей футбольних, але не близьких до Романа Зозулі, що за словами Мірчі Луческу, він хотів би бачити Рому в "Динамо», - розповів журналіст.

Зозуля виступав за «Динамо» з 2006 до 2011 року. За цей період він провів 52 поєдинки і забив шість разів. Наступні п’ять років кар’єри футболіст відіграв у складі «Дніпра».

Додамо також, нинішнього сезону 30-річний спортсмен зіграв за «Альбасете» 38 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.