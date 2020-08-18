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    Львівські «Карпати» розгромно програли в спарингу тернопільській «Ниві» (відео)

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    &laquo;Карпати&raquo; у матчі з&nbsp;&laquo;Нивою&raquo; шансів не мали - Львівські «Карпати» розгромно програли в спарингу тернопільській «Ниві» (відео)
    «Карпати» у матчі з «Нивою» шансів не мали
    Світлина - ФК «Карпати»

    Тернополяни продемонстрували, що недарма зараз гратимуть у порівнянні з львів’янами класом вище

    Сьогодні у Львові відбувся тренувальний спаринг між першоліговою тернопільською «Нивою» і львівськими «Карпатами», котрі наразі не заявилися навіть у другу лігу.

    Поєдинок, який відбувся на стадіоні «Україна», завершився розгромною перемогою гостей.

    «Карпати» (Львів) – «Нива» (Тернопіль) – 0:3

    Голи: 0:1 – Малащук (3). 0:2 – Скакун (43). 0:3 – Проців (51)

    «Карпати»: Горох, Поручинський, Сич, Слюсар, Слива, М. Козак, Гудзинський, Хлань, Лях, Б. Козак, Раделицький; у другому таймі на поле виходили Сасс, Бей, Мудрик, Карабін, Шостак, Калинчук, Береза.

    Нагадаємо, що в першому спарингу «Карпати» розгромили першоліговий «Львів».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати Роман Слива ФК Нива (Тернопіль) Перша ліга Друга ліга Ростислав Лях Андрій Скакун Дмитро Шостак Роман Гнатів Валентин Горох Вадим Гудзинський Ярослав Карабін Назар-Стефан Сасс Андрій Бей Богдан Козак Максим Проців Андрій Малащук
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