Нардепи відвідали «ФФУ Продакшн» і заявили, що підтримують виробництво штучного футбольного покриття в Україні



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Раніше «ФФУ Продакшн» неодноразово заявляв, що став об’єктом інформаційної дискредитації

Сьогодні, представники ТСК з розслідування будівництва футбольних майданчиків перебувають на заводі «ФФУ Продакшн», який є єдиним в Україні, що виробляє штучне покриття для футбольних полів. За словами голови ТСК Анатолія Костюха, головна мета роботи їх комісії у всьому розібратися, реагуючи таким чином на публікації в ЗМІ, які неодноразово дискредитували завод. Про це він сказав журналістам на підприємстві.

«Ми не проти спорту, ми — за, ми не проти майданчиків, ми — за, завдання ТСК — розібратися, що ми й робимо. Ми нікого не звинувачуємо. Ми розбираємося, реагуємо на ті факти, які, серед іншого, були описані в деяких ЗМІ», — сказав голова ТСК.

За словами Костюха, члени Комісії найближчим часом відвідають майданчики, які були збудовані «ФФУ Продакшн» у столиці.

Всього таких футбольних міні-полів завод побудував понад 60, і сьогодні там вже грають у футбол.

«Ми дякуємо за екскурсію по заводу. Нам Верховна Рада доручила зайнятись цим слідством — ми ним і займаємося. Звіт ми будемо подавати Верховній Раді, і там буде описана та тема, якою ми займаємося. Ми не слідчі, ми народні депутати, які відчули суспільний тиск, нам важливо знати є порушення чи їх немає. Ми як нардепи маємо контролюючу функцію, і ми мусимо звертати увагу чи виконують свої функції правоохоронці. І ми не проти, а тільки підтримуємо розвиток футбольного штучного покриття, як і до речі, багатофункціонального. Ми тільки за, щоб майданчики були якісними», — сказав Костюх.

Нагадаємо, раніше «ФФУ Продакшн» неодноразово заявляв, що став об’єктом замовної інформаційної дискредитації, яка і лягла в основу кримінальних проваджень правоохоронних органів.

Варто зазначити, що ТСК з розслідування роботи заводу та будівництва футбольних майданчиків була утворена наприкінці минулого року.

Мета комісії, за словами депутата і члена ТСК Ігоря Кривошеєва, нарешті розібратися у всьому та «очистити ім’я українського футболу».

Джерело: УНН