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    Скандал у Берліні: Легендарний Клінсманн покинув «Герту»

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    Зірковий тренер втратив роботу - Скандал у Берліні: Легендарний Клінсманн покинув «Герту»
    Зірковий тренер втратив роботу

    Юрґен Клінсманн втратив довіру

    Славетний у минулому гравець та авторитетний тренер Юрґен Клінсманн залишив посаду тренера берлінської «Герту» після того, як пропрацював у клубі лише 76 днів. Причиною відставки стала недовіра босів команди.

    Про раптове звільнення 55-річний тренер написав у себе на Facebook:

    «Я хотів би сказати велике спасибі всім гравцям, фанатам, глядачам, тренерам і співробітникам «Герти» за підтримку, численні зустрічі та обмін досвідом протягом останніх десяти тижнів. Цей час був надзвичайно хвилюючим для мене й подарував багато цікавих нових ідей. Клуб і місто стали дорогими моєму серцю. Я твердо переконаний, що «Герта» досягне мети – залишитися в Бундеслізі.

    Однак, як головному тренеру, мені потрібна довіра людей, залучених до процесу, який ще не виконаний до кінця. Єдність, згуртованість та зосередженість на основних моментах є найбільш важливими елементами, особливо в битві за виживання. Якщо вони не гарантовані, то я не можу використовувати свій потенціал».

    Клінсманн очолив «Герту» у листопаді 2019 – його контракт був розрахований до літа 2020.

    При Юрґені берлінська команда три рази перемогла, три рази зіграла внічию і стільки ж разів програла в Бундеслізі. До всього іншого, до результатів додався виліт з Кубка Німеччини на стадії 1/8 фіналу. Після 21-го туру «Герта» займає 14 місце в чемпіонаті Німеччини з 23 очками.

    Це жодним чином не задовольняє нового власника клубу Ларс Віндгорст – айті-багатій витрачає чималі кошти та навіть взимку на нових гравців дав 78 млн євро, що є цьогорічним трансферним рекордом.

    Джерело: UA-Футбол

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрґен Клінсманн Бундесліга ФК «Герта»
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