Курйоз в чемпіонаті Аргентини: гравець «Расинга» під час гри бігав по полю з бананом в руці
Початок гри не змусив чилійського футболіста переривати трапезу
Курйозний епізод стався в матчі 19-го туру аргентинської Суперліги між «Расингом» і «Індепендьєнте» (гра закінчилася з рахунком 1:0). Матч для клубів, що представляють місто Авельянеда, яке знаходиться в передмісті Буенос-Айреса, проходив у виснажливій боротьбі - під час гри відразу чотири футболісти були вилучені з поля.
Чилієць Марсело Діас Рохас не встиг доїсти банан в перерві матчу, але не став переривати трапезу, незважаючи на свисток про початок другого тайму. Він бігав з бананом по полю і навіть розіграв штрафний удар. Він же став героєм зустрічі, забивши єдиний гол.
¿Lo mejor de Marcelo Díaz en el clásico además del gol? Minutos antes se COMIÓ UNA BANANA mientras jugaba el partido y es más... ¡hasta HIZO UN TIRO LIBRE!— TyC Sports (@TyCSports) February 10, 2020
Increíble imagen de @PasoaPaso pic.twitter.com/1lraHhYssN
Після 19 турів аргентинського першості «Расинг» займає п'яту сходинку, «Індепендьєнте» - на 14-му місці. Лідирує в турнірі «Рівер Плейт» з 39 очками, на другому місці перебуває клуб «Бока Хуніорс», в активі якого 36 очок.