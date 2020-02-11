Курйоз в чемпіонаті Аргентини: гравець «Расинга» під час гри бігав по полю з бананом в руці



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Марсело Діас Рохас Фото Racing Club

Початок гри не змусив чилійського футболіста переривати трапезу

Курйозний епізод стався в матчі 19-го туру аргентинської Суперліги між «Расингом» і «Індепендьєнте» (гра закінчилася з рахунком 1:0). Матч для клубів, що представляють місто Авельянеда, яке знаходиться в передмісті Буенос-Айреса, проходив у виснажливій боротьбі - під час гри відразу чотири футболісти були вилучені з поля.

Чилієць Марсело Діас Рохас не встиг доїсти банан в перерві матчу, але не став переривати трапезу, незважаючи на свисток про початок другого тайму. Він бігав з бананом по полю і навіть розіграв штрафний удар. Він же став героєм зустрічі, забивши єдиний гол.

¿Lo mejor de Marcelo Díaz en el clásico además del gol? Minutos antes se COMIÓ UNA BANANA mientras jugaba el partido y es más... ¡hasta HIZO UN TIRO LIBRE!

Increíble imagen de @PasoaPaso pic.twitter.com/1lraHhYssN — TyC Sports (@TyCSports) February 10, 2020

Після 19 турів аргентинського першості «Расинг» займає п'яту сходинку, «Індепендьєнте» - на 14-му місці. Лідирує в турнірі «Рівер Плейт» з 39 очками, на другому місці перебуває клуб «Бока Хуніорс», в активі якого 36 очок.