  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Курйоз в чемпіонаті Аргентини: гравець «Расинга» під час гри бігав по полю з бананом в руці

    • Розсилка
    Марсело Діас Рохас - Курйоз в чемпіонаті Аргентини: гравець «Расинга» під час гри бігав по полю з бананом в руці
    Марсело Діас Рохас
    Фото Racing Club

    Початок гри не змусив чилійського футболіста переривати трапезу

    Курйозний епізод стався в матчі 19-го туру аргентинської Суперліги між «Расингом» і «Індепендьєнте» (гра закінчилася з рахунком 1:0). Матч для клубів, що представляють місто Авельянеда, яке знаходиться в передмісті Буенос-Айреса, проходив у виснажливій боротьбі - під час гри відразу чотири футболісти були вилучені з поля.

    Чилієць Марсело Діас Рохас не встиг доїсти банан в перерві матчу, але не став переривати трапезу, незважаючи на свисток про початок другого тайму. Він бігав з бананом по полю і навіть розіграв штрафний удар. Він же став героєм зустрічі, забивши єдиний гол.

    Після 19 турів аргентинського першості «Расинг» займає п'яту сходинку, «Індепендьєнте» - на 14-му місці. Лідирує в турнірі «Рівер Плейт» з 39 очками, на другому місці перебуває клуб «Бока Хуніорс», в активі якого 36 очок.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Аргентина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ