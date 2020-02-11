Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»



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Однією з умов для потрапляння до групи підтримки був високий зріст дівчат - вище 170 см

Чемпіон Білорусі брестське «Динамо», за яке виступають українські футболісти Олександр Нойок, Євген Хачеріді та Артем Мілевський, славиться красунями зі своєї групи підтримки.

Взагалі ж ідея створити нову групу підтримки належить керівництву «Динамо». Воно захотіло підняти рівень підготовки своїх чирлідерок, зібравши оновлений склад.

Також особливу увагу звернули на стилістику і зовнішній вигляд дівчат. Спеціально для цього провели кастинг. Однією з умов був високий зріст дівчат - вище 170 см.



