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    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»

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    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»

    Однією з умов для потрапляння до групи підтримки був високий зріст дівчат - вище 170 см

    Чемпіон Білорусі брестське «Динамо», за яке виступають українські футболісти Олександр Нойок, Євген Хачеріді та Артем Мілевський, славиться красунями зі своєї групи підтримки.

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    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»
    Апетитні білоруські красуні. Ефектні фото чирлідерок з групи підтримки брестського «Динамо»

    Взагалі ж ідея створити нову групу підтримки належить керівництву «Динамо». Воно захотіло підняти рівень підготовки своїх чирлідерок, зібравши оновлений склад.

    Також особливу увагу звернули на стилістику і зовнішній вигляд дівчат. Спеціально для цього провели кастинг. Однією з умов був високий зріст дівчат - вище 170 см.


    НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський Олександр Нойок Євген Хачеріді черлідинг
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