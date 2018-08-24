Наставник «Лейпцига» хотів виграти у «Зорі», але залишився задоволений грою підопічних



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Ральф Рангнік. Фото ФК «Зоря»

Ральф Рангнік хотів вивезти із Запоріжжя перемогу

У «Лейпцигу» впевнені, що у підсумку пройдуть «Зорю» та вийдуть у груповий етап Ліги Європи-2018/19.

Про це після нічиєї у першому матчі у Запоріжжі заявив головний тренер німецького клубу Ральф Рангнік, якого цитує офіційний сайт луганського клубу.

«Якщо говорити в цілому, то я дуже задоволений грою своєї команди. Ми могли забити кілька м'ячів, але у нас у запасі є ще одна гра, і, думаю, ми зможемо пройти у наступний раунд вже вдома», - сказав він.

«Всю гру команда створювала дуже багато небезпечних моментів, але, на жаль, сьогодні не вийшло забити гол. Відверто кажучи, хотілося б виграти, але я все одно задоволений результатом», - додав наставник.

Окрім того, Рангнік не став відповідати, чи арбітр судив у чиюсь сторону більше.

«Був паритет по картках, а щодо червоної картки, то вона була червонішою нікуди. Арбітр вибачав як одній, так і іншій командам. Симпатії не було ні до кого», - підсумував він.

Дивіться, як мужики із «Зорі» шокували гостей з Німеччини у матчі Ліги Європи.